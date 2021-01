Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il 2021 della Premier League si apre con il big match Chelsea-Manchester City: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

CHELSEA-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 3 gennaio 2021

3 gennaio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Il 2021 della Premier League si apre col botto: occhi aperti sulla super sfida tra il Chelsea di Frank Lampard e il Manchester City di Pep Guardiola.

Entrambe le squadre hanno 26 punti in classifica, seppur i 'Blues' abbiano giocato due partite in più rispetto ai 'Citizens', a loro volta reduci dal rinvio del match contro l' di Carlo Ancelotti.

Rinvio a data da destinarsi resosi necessario a causa dell'aggravarsi del focolaio da Covid-19 in seno al Manchester City, che qualche giorno prima aveva comunicato le positività di Gabriel Jesus, Walker e due membri dello staff tecnico.

Il Chelsea, invece, ha perso l'occasione di riavvicinarsi alla zona con il pari per 1-1 contro l' nel precedente turno: al momentaneo vantaggio di Giroud ha risposto El Ghazi ad inizio ripresa.

L'ultimo confronto tra le due squadre a 'Stamford Bridge' risale allo scorso 25 giugno: 2-1 in favore dei padroni di casa, trascinati dalle reti di Pulisic e Willian (su calcio di rigore). Inutile il momentaneo pareggio di De Bruyne.

In questa pagina troverete tutto quello che serve sapere su Chelsea-Manchester City: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER CITY

Chelsea-Manchester City si giocherà domenica 3 gennaio 2021 allo 'Stamford Bridge' di Londra. Calcio d'inizio previsto per le ore 17.30 italiane. L'arbitro sarà l'internazionale Anthony Taylor.

La gara tra Chelsea e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Non è prevista la copertura dell'evento sul digitale terrestre.

La visione di Chelsea-Manchester City sarà possibile anche in grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile attraverso l'applicazione dedicata scaricabile su pc, smartphone e tablet.

In alternativa ci sarà l'opzione Now TV, piattaforma online che consente di avere a disposizione la programmazione di Sky, previo abbonamento ad uno dei pacchetti presenti.

Potrete seguire Chelsea-Manchester City anche qui sul nostro sito, grazie alla diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio delle fasi salienti del big match in scena a 'Stamford Bridge'.

Lampard dovrebbe tornare ad affidarsi dal 1' a Werner al centro dell'attacco, supportato da Hudson-Odoi e Pulisic in posizione più esterna. Kanté e Mount scudieri del regista Jorginho. In difesa pronto il rientro di Thiago Silva in coppia con Christensen, mentre Azpilicueta e Chilwell saranno i due terzini. Mendy tra i pali.

Al netto delle nuove positività (le identità dei giocatori coinvolti non sono state comunicate), Guardiola dovrebbe optare per la difesa a tre davanti alla porta di Ederson: spazio per Stones, Ruben Dias e Aké. Centrocampo a rombo con Cancelo e Gündoğan sugli esterni, Rodri e De Bruyne rispettivamente vertice basso e alto. Tridente offensivo composto da Sterling e Bernardo Silva ai lati del falso nove Ferran Torres, favorito su Agüero.

CHELSEA (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Christensen, Chilwell; Kanté, Jorginho, Mount; Hudson-Odoi, Werner, Pulisic.

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Stones, Ruben Dias, Aké; Cancelo, Rodri, De Bruyne, Gündoğan; Sterling, Ferran Torres, Bernardo Silva.