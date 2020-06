Chelsea-Manchester City dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Chelsea ospita il Manchester City nel big match della 31ª giornata di Premier: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il conto alla rovescia verso il titolo del è ufficialmente cominciato. I Reds vinceranno il campionato dopo 30 anni, ormai è certo. C'è solo una squadra che può tenere in vita la corsa scudetto ancora per un po': il di Pep Guardiola, secondo in classifica.

Gli Sky Blues nella 31ª giornata di Premier League, la seconda che si gioca per intero dopo i recuperi che hanno aperto la stagione, sono ospiti del a Stamford Bridge. Seconda classificata contro quarta, nonché una classica degli ultimi 10 anni tra squadre abituate a giocarsi il titolo.

I londinesi e i Citizens si sono infatti divisi 5 delle ultime 6 edizioni della Premier League, unico intermezzo lo storico di Claudio Ranieri nel 2016. Negli ultimi due anni però i Blues sono stati lontani dalla vetta, finendo 26 e 30 punti dietro alla squadra di Guardiola, che ha fatto il bis di successi tenendo un ritmo di vittorie folle.

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Manchester City: dall'orario alle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

CHELSEA-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Manchester City

Chelsea-Manchester City Data: 25 giugno 2020

25 giugno 2020 Orario: 21.15

21.15 Canale : Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Sky Sport Uno, Sky Sport Football Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO CHELSEA-MANCHESTER CITY

Chelsea-Manchester City si giocherà giovedì 25 giugno 2020. La gara, valida per la 31ª giornata di Premier League, si disputerà allo Stamford Bridge di Londra. L'ultimo precedente a Londra è un 2-1 per il Chelsea del febbraio 2019: Kanté e David Luiz regalarono la vittoria a Maurizio Sarri.

La sfida valida per il 31° turno di Premier League che vedrà protagoniste Chelsea e Manchester City, verrà trasmessa in diretta da Sky, l’emittente che detiene i diritti della competizione. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Football (canale 203).

Chelsea-Manchester City sarà visibile anche in . Coloro che sono abbonati a Sky, potranno usufruire del servizio Sky Go e quindi seguire la gara attraverso pc, notebook, smartphone o tablet.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti a disposizione, si potrà vedere tutto il meglio del calcio italiano ed internazionale proposto dall’emittente satellitare.

Dopo essere stato decisivo per la vittoria contro l' , Christian Pulisic cerca spazio nell'undici dei Blues. Potrebbe farglielo Loftus-Cheek, appena rientrato da un lungo infortunio. Cerca spazio anche Abraham, ma Giroud può essere conferrmato, così come Willian. Barkley può rilevare Kovacic in mediana, mentre James può scalzare Marcos Alonso a sinistra.

Guardiola riparte dal 4-3-3 con Ederson tra i pali, difesa con Fernandinho vicino a Laporte, con Walker e Mendy sulle corsie. A centrocampo si rivede Rodri con De Bruyne e Gündogan, mentre davanti Bernardo Silva e Sterling accompagnano Gabriel Jesus, visto l'infortunio di Aguero nell'ultimo turno.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, James; Barkley, Kanté, Mount; Pulisic, Giroud, Willian.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling.