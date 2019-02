Chelsea-Manchester City 3-4 dcr: I Citizens vincono la Carabao Cup

Il Manchester City vince per la sesta volta nella sua storia la Coppa di Lega. Battuto ai rigori il Chelsea di Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri deve ancora rimandare l’appuntamento con il suo primo trofeo da professionista. Il Chelsea viene infatti battuto per 4-3 ai calci di rigore dal Manchester City , dopo che i 120’ si erano chiusi sullo 0-0, e vede sfumare la possibilità di far sua la Carabao Cup.

A Wembley, canovaccio tattico chiaro fin dai primissimi minuti. I Blues, tutti rintanati nella propria metà campo, lasciano ai Citizens il compito di dettare i ritmi di gioco per poi tentare qualche sortita in contropiede.

Il City accetta questo tipo di partita e diventa padrone del campo, pur senza rendersi però pericoloso con costanza. La squadra di Guardiola comanda infatti il gioco fino al limite dell’area avversaria, in fase di finalizzazione deve però fare i conti con qualche problema di precisione e soprattutto con la solidità della retroguardia dei londinesi.

Nei primi 45’ è Aguero soprattutto a provarci e a rendersi insidioso in un paio di occasioni, Kepa però fa buona guardia e non fatica più di tanto a tenere inviolata la sua porta. Il Chelsea si limita invece alle sortite di un Hazard che ha vita durissima contro Otamendi, Laporte ed un Fernandinho sempre preziosissimo in fase di ripiegamento.

Nella ripresa la partita cambia. Il City riparte forte, ma ben presto vengono meno quelle energie che gli hanno concesso di comandare il gioco con estrema facilità. Ad approfittarne è il Chelsea che riesce ad alzare il suo baricentro e a partire in contropiede con maggiore efficacia.

Trascinati soprattutto da Hazard, i Blues iniziano a portare i primi pericoli veri dalle parti di Ederson, al momento di concludere però, spesso sbagliano la scelta finale. I ritmi si fanno altissimi e le squadre si allungano, il risultato però non cambia e si va ai supplementari.

Dopo un primo extra time privo di emozioni, nei minuti finali del secondo succede di tutto. Prima il City va ad un passo dal vantaggio con Aguero poi, sul prosieguo dell’azione, Kepa si fa male. Sarri chiede a gran voce un cambio che il portiere di fatto rifiuta , prendendosi, dopo momenti di altissima tensione, la responsabilità di esserci ai calci di rigore.

Dal dischetto, Jorginho sbaglia subito il primo penalty battuto dal Chelsea, Gundogan, Azpilicueta, Aguero ed Emerson riescono invece a trasformare le rispettive conclusioni. Il discorso si riapre dopo la parata di Kepa su Sané, ma David Luiz colpisce il palo sul successivo rigore. Bernardo Silva ed Hazard non sbagliano e non sbaglia nemmeno Sterling che insacca sotto la traversa il pallone che vale la vittoria della Coppa di Lega, la sesta nella storia del Manchester City.