Oltre al match della Juventus contro lo Zenit, nel Gruppo H va in scena anche Chelsea-Malmoe: sfida fondamentale per il proseguo della manifestazione da parte di entrambe le squadre.

Il Chelsea deve rifarsi dopo il k.o. contro la Juventus, tornando a duellare con i bianconeri per il primo posto del girone. Un obiettivo che va di pari passo con quello della Premier League, che al momento vede i londinesi in testa alla classifica.

Per gli svedesi è una gara quasi da dentro o fuori, dato che hanno raccolto 0 punti nelle prime due gare. Un'ulteriore sconfitta potrebbe compromettere quasi definitivamente le loro chances di passare il turno, oltre a diminuire anche quelle di 'retrocedere' in Europa League arrivando terzi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Chelsea-Malmoe: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

La partita tra Chelsea e Malmoe andrà in scena mercoledì 20 ottobre 2021, allo Stamford Bridge di Londra. Il direttore di gara aprirà le danze alle ore 21.00.

Il match in programma allo Stamford Bridge sarà visibile su Sky. Nello specifico, i canali attraverso cui sarà visibile la gara sono Sky Sport Football e il numero 253 del satellite.



In alternativa c'è Infinity +, canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset. Sottoscrivendo l'abbonamento dedicato e accedendovi tramite una moderna smart tv, questo canale costituirà un'ulteriore opzione per godersi la partita.

Per quanto riguarda le emittenti che trasmetteranno il match, non sono ancora stati resi noti i telecronisti scelti per il commento.

L'abbonamento a Sky prevede la possibilità di usufruire gratuitamente dell'applicazione Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sky ha anche un servizio on demand ovvero NOW, che grazie al pacchetto 'Sport' consente di vedere - tra i vari eventi - le gare di Champions League.

Tramite il computer, lo smartphone e il tablet è possibile anche accedere a Infinity +.

Per seguire Chelsea-Malmoe potrete collegarvi anche qui su Goal, dove racconteremo il match dando le formazioni ufficiali e facendovi vivere le emozioni della gara dalla prima all'ultima.

Tuchel dovrebbe dare continuità al 3-5-2 visto nell'ultimo turno di Premier League. Mendy sarà tra i pali, protetto da una difesa composta da Chalobah, Christensen e Sarr. Azpilicueta e Chilwell saranno gli esterni di centrocampo, di cui faranno parte anche Kanté, Loftus-Cheek e Kovacic. In avanti spazio al tandem formato da Lukaku e Werner.

Tomasson dovrebbe rispondere con un modulo speculare, sperando di limitare il Chelsea in una sorta di partita a scacchi. Larsson, Brosson e Nielsen saranno i difensori piazzati a proteggere la porta di Dahlin, mentre Ahmedhodzic è squalificato. La zona nevralgica del campo sarà terra di conquista per Christiansen, Innocent e Rakip, supportati sulle corsie esterne da Berget e Rieks. Completano l'undici titolare le due punte Birmancevic e Colak.

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Chalobah, Christensen, Sarr; Azpilicueta, Kanté, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Lukaku, Werner.

MALMOE (3-5-2): Dahlin; Larsson, Brosson, Nielsen; Berget, Christiansen, Innocent, Rakip, Rieks; Birmancevic, Colak.