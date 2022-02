Chelsea-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Liverpool

Chelsea-Liverpool Data: 27 febbraio 2022

27 febbraio 2022 Orario: 17:45

17:45 Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

In Inghilterra si assegna il secondo trofeo della stagione: Chelsea e Liverpool si affrontano in finale di Carabao Cup in una sfida tra le più rappresentative degli ultimi decenni.

La formazione di Thomas Tuchel, fresca di vittoria del Mondiale per Club, ha vinto in settimana in Champions League la gara valida per l'andata degli ottavi di finale contro il Lille per 2-0. In Carabao Cup, vittoria in semifinale contro il Tottenham di Antonio Conte, rispettivamente per 2-0 all'andata e 0-1 al ritorno.

La squadra di Jurgen Klopp, invece, in settimana ha schiantato il Leeds per 6-0 nel recupero della diciannovesima giornata di Premier League: doppietta per Salah e Mané, in goal anche Matip e Van Dijk. I Reds arrivano alla finale di Carabao Cup dopo aver vinto contro l'Arsenal la sfida di ritorno a Emirates per 0-2 che, in virtù dello 0-0 di Anfield, ha permesso al Liverpool di accedere all'atto conclusivo del torneo.

Nell'ultima edizione vittoria del Manchester City in finale contro il Tottenham per 1-0, grazie alla rete nel finale di Laporte.

In questa pagina troverete tutte le informazioni utili relative a Chelsea-Liverpool: dove vederla in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO CHELSEA-LIVERPOOL

La finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool, in programma domenica 27 febbraio 2022, verrà disputata allo stadio "Wembley" di Londra. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE CHELSEA-LIVERPOOL IN TV

Sarà possibile seguire Chelsea-Liverpool in diretta e in esclusiva su DAZN: per farlo bisognerà scaricare l'app su una moderna Smart TV o su Android TV, utilizzabile grazie a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista della finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool, in esclusiva su DAZN, sarà Riccardo Mancini: al commento tecnico, accanto a lui, ci sarà Emanuele Giaccherini.

CHELSEA-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

La finale di Carabao Cup tra Chelsea e Liverpool sarà visibile sempre su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivo mobile, smartphone o tablet, o accedere al sito della piattaforma tramite PC o Notebook, effettuando l'accesso e attivando l'abbonamento dedicato.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-LIVERPOOL

Tuchel ha potuto lavorare con tutti gli uomini a disposizione, eccezion fatta per Chilwell: sarà 3-4-3 quindi per i Blues con Mendy in porta, in vantaggio su Kepa, Christensen, Rudiger e Thiago Silva in difesa. Azpilicueta, Kanté, Kovacic e Alonso in mediana e con Ziyech e Pulisic che agiranno a supporto di uno tra Havertz e Lukaku.

Per il Klopp solito 4-3-3 con Alisson tra i pali, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson in difesa. Thiago, Fabinho e Jones giocheranno a centrocampo alle spalle del tridente composto da Salah, Mané e Luis Diaz.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Christensen, Rudiger, Thiago Silva; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Jones; Salah, Mané, Luis Diaz.