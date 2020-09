Chelsea-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Chelsea sfida il Liverpool nel big match della 2ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

CHELSEA-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 settembre 2020

20 settembre 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Chelsea di Frank Lampard sfida il Liverpool campione d' in carica nel big match della 2ª giornata di Premier League. I londinesi hanno vinto 3-1 in trasferta a nella prima giornata del massimo campionato inglese, mentre i Reds hanno battuto 4-3 in una partita combattuta il neopromosso United di Marcelo Bielsa. Entrambe le squadre sono dunque appaiate a 3 punti.

Nei 96 precedenti complessivi nel massimo campionato inglese, il Liverpool è in vantaggio con 46 vittorie, a fronte di 28 successi del Chelsea e di 22 pareggi. Situazione maggiormente in equilibrio analizzando soltanto la Premier League (22 vittorie per il Liverpool, 20 per il Chelsea e 14 pareggi), mentre nella vecchia First Division i Reds dominavano il confronto (con un bilancio di 24 successi, 8 sconfitte e 8 pareggi).

Mohamed Salah, autore di una tripletta nella gara d'esordio, è attualmente il capocannoniere della Premier League. Nell'palmarés del Chelsea figurano 6 titoli d'Inghilterra, mentre il Liverpool, che è tornato alla vittoria nella passata stagione dopo un'astinenza di 20 anni, ne ha conquistati ben 19.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Liverpool: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-LIVERPOOL

Chelsea-Liverpool si disputerà il pomeriggio di domenica 20 settembre 2020 nel palcoscenico dello Stamford Bridge di Londra con fischio d'inizio alle ore 17.30. Sarà il 97° confronto nel massimo campionato inglese fra le due squadre, il 57° in Premier League.

La sfida Chelsea-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky potranno seguire il big match Chelsea-Liverpool anche in diretta attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia su pc e notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre la possibilità di vedere Chelsea-Liverpool in diretta streaming attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che acquistando uno dei pacchetti proposti, permette di vedere anche le partite della Premier League.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi darà la possibilità di seguire Chelsea-Liverpool in diretta testuale: collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con le formazioni ufficiali e tutte le azioni salienti della partita fino al fischio finale.

Lampard dovrebbe schierare i londinesi con il 4-2-3-1. Nel tridente d'attacco il tedesco Werner sarà il centravanti, con Havertz esterno alto a destra e Mount preferito probabilmente ad Hudson-Odoi a sinistra. A centrocampo potrebbe rifiatare Jorginho, lasciando spazio al croato Kovacic accanto a Barkley e Kanté. In difesa l'unica novità rispetto alla gara con il Brighton potrebbe essere costituita dall'innesto a sinistra di Azpilicueta al posto di Marcos Alonso, con la conferma di James a destra e della coppia composta da Christensen e Zouma al centro. In porta è probabile la conferma di Kepa.

Klopp si affiderà in attacco al tridente classico con Roberto Firmino finto nove e ai suoi lati Salah a destra e Mané a sinistra. A gara in corsa Minamino e Origi potrebbero costituire delle valide opzioni. La linea mediana sarà composta invece da Henderson, Fabinho e Wijnaldum. Fra i pali giocherà Alisson, in difesa Gomez e Van Dijk comporranno la coppia centrale, mentre Alexander-Arnold e Robertson giocheranno da esterni bassi.

CHELSEA (4-2-3-1): Kepa; James, Christensen, Zouma, Azpilicueta; Barkley, Kanté, Kovacic; Havertz, Werner, Mount.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané.