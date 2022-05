Chelsea-Liverpool dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Chelsea-Liverpool

• Data: sabato 14 maggio 2022

• Orario: 17:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Dopo un lunghissimo cammino iniziato lo scorso 7 agosto, l’edizione 2021/2022 della FA Cup giunge alla sua naturale conclusione. A contendersi il trionfo nella più antica competizione calcistica al mondo saranno due super big del calcio inglese: il Chelsea ed il Liverpool.

Blues e Reds tornano ad affrontarsi per la seconda volta in stagione in una finale: lo scorso 27 febbraio si sogno già infatti sfidate nel match che ha messo in palio la Coppa di Lega e, in quella occasione, ad avere la meglio è stata la compagine guidata da Jurgen Klopp al termine di una lunga maratona conclusasi solo ai calci di rigore.

Il Chelsea, che ha l’ultima occasione di mettere in bacheca un trofeo in questa annata calcistica, nel corso del torneo ha dovuto superate gli ostacoli Chesterfield, Plymouth, Luton, Middlesbrough e Crystal Palace (2-0 in semifinale).

Il Liverpool, che è invece ancora in corsa per la vittoria della Premier League e che ha strappato il pass anche per la finale di Champions League (affronterà il Real Madrid a Saint-Denis il prossimo 28 maggio), in questa edizione della FA Cup ha eliminato lungo il suo cammino Shrewsbury, Cardiff, Norwich, Nottingham Forest e soprattutto quel Manchester City che gli contende il titolo di campione d’Inghilterra in campionato (3-2 in semifinale).

Il Chelsea, nel corso della sua storia, ha vinto otto volte la FA Cup, l’ultima delle quali nel 2018. Sette sono invece stati i trionfi del Liverpool che non solleva il trofeo al cielo dal 2006.

In questa pagina tutto su Chelsea-Liverpool: diretta tv, streaming della partita e le formazioni.

ORARIO CHELSEA-LIVERPOOL

La finale di FA Cup che vedrà opposte Chelsea e Liverpool andrà in scena sabato 14 maggio 2022 nella straordinaria cornice del Wembley Stadium. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 17,45.

DOVE VEDERE CHELSEA-LIVERPOOL IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Chelsea-Liverpool. La finale di FA Cup sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad una console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ancora a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca del match è stata affidata ad Edoardo Testoni, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Donati.

CHELSEA-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da DAZN, Chelsea-Liverpool sarà ovviamente visibile in streaming su varie tipologia di dispositivi.

L'articolo prosegue qui sotto

Sarà dunque possibile seguire la finale di FA CUP smartphone, tablet, iPhone e iPad attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-LIVERPOOL

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Alonso; Havertz, Werner. All. Tuchel

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp