Undici rigori per parte, Kepa entra e sbaglia quello decisivo: il Liverpool vince la Carabao Cup

Per 60 minuti l'unico momento buono per rifiatare e prendere consapevolezza della partita, del risultato e di tutto il resto è stato l'intervallo: prima e dopo nulla. Forse il problemino fisico a Thiago Silva, ma neanche: ci ha pensato l'intervento duro di Keita su Chalobah a interrompere l'intenso flusso di un Chelsea-Liverpool da manuale del calcio, al capitolo "partite di cui non hai mai abbastanza".

Azione, ripartenza, nuova ripartenza, emozione, occasione: parate, pali. A Wembley, per la finale di Carabao Cup, c'è stato tutto: anche, e soprattutto, le dediche a quanto sta accadendo in Ucraina, al conflitto con la Russia. Il messaggio è chiaro: "Football Stands Together" con la bandiera ucraina.

Poi, però, la palla rotola e per diversi minuti si mette tra parentesi tutto, se possibile. Tuchel preferisce Havertz a Lukaku, Klopp perde Thiago nel riscaldamento, tra le lacrime: al suo posto gioca Keita in mediana. Per riassumere la cronaca del match escluderemo alcune azioni, ma fidatevi: è successo molto di più.

Alla mezz'ora Mendy dimostra perché sia stato nominato miglior portiere al mondo per il FIFA The Best: tiro dai venti metri di Keita sul quale l'estremo difensore interviene in tuffo. La palla arriva a Mané che da due passi va per il tap-in: Mendy si rialza da terra e para il tiro. Incredibile a Wembley: sembrava dentro. Sembrava fatta. E invece no.

In apertura di ripresa palla filtrante per Mount che scatta e a tu per tu con Kelleher fa partire un tiro che si stampa sul palo: al 64', invece, Thiago Silva para sulla linea lo scavetto di Salah. Beh, che dire. Stanchezza? Macché: voglia di vincere.

Al 67' c'è uno schema su calcio di punizione: Salah lancia Mané che fa da torre per Matip che, sul secondo palo, interviene di testa e porta i Reds sullo 0-1. Esultano i ragazzi di Klopp, ma vengono fermati dal direttore di gara che viene richiamato al VAR: nello specifico, dubbio l'intervento di Van Dijk su James. Atwell la va a rivedere e annulla il goal.

Solo nel finale la meravigliosa intensità della sfida cala: il Liverpool ci prova, il Chelsea si difende e riparte. Nei Blues entra anche Romelu Lukaku, che va vicinissimo al goal partita al 95', quando indirizza il cross dalla sinistra di Marcos Alonso trovando un super Kelleher. Si va ai supplementari.

Si diceva di Lukaku, che entra bene: l'occasione l'ha avuta anche nel primo tempo supplementare, quando riesce a scattare sul filo del fuorigioco, sterza eludendo l'intervento dell'avversario e conclude a rete. Il guardalinee alza la bandierina: per vedere l'offside c'è stato bisogno del VAR, e forse, tracciate le linee, di un righello. Millimetrico davvero.

Nella ripresa la stanchezza prende il sopravvento: il risultato rimane sullo 0-0, con tantissimi goal non convalidati per fuorigioco. Una gara infinita: si va ai rigori e Tuchel al 120' inserisce Kepa al posto di Mendy.

In sequenza: reti di Milner e Marcos Alonso, quindi cucchiaio di Fabinho e goal di Lukaku. Van Dijk, sfidato da Kepa, calcia potente sulla sua posizione, bucandolo, Havertz spiazza Kelleher. Alexander-Arnold e James fanno il loro dovere, con qualche brivido di troppo. Gli ultimi due della serie sono affidati a Salah e Jorginho: l'egiziano non sbaglia, l'azzurro sfida la sorte e pareggia i conti. Si va a oltranza.

Il pallone di Diogo Jota sfiora i piedi di Kepa, quello di Rudiger non ha problemi: ancora parità. Origi, uno che in finale in carriera ha già segnato, sa già come si fa, Kanté di ghiaccio, non si fa ipnotizzare. Idem Robertson, Werner quasi: niente, la serie sembra infinita. Elliot col carattere, Thago Silva con l'esperienza. Kepa intuisce il rigore di Konaté, ma non riesce a respingerlo, segna anche Chalobah: tocca ai portieri.

Kelleher lancia una sassata, spiazzando Kepa e va a parare: Kepa, entrato al 120', spara alto. Proprio lui. Proprio il cambio a sorpresa di Tuchel: a Wembley vince il Livepool dopo una partita infinita. Tra gli applausi e non solo: uno spot per il calcio.

TABELLINO

CHELSEA-LIVERPOOL 0-0 (10-11 dcr)

CHELSEA (3-4-3): Mendy (120' Kepa); Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (57' James), Kante, Kovacic (106' Jorginho), Marcos Alonso; Mount (73' Lukaku), Havertz, Pulisic (73' Werner).

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip (91' Konaté), Van Dijk, Robertson; Henderson (79' Elliot), Fabinho, Keita (80' Milner); Luis Diaz (97' Origi), Salah, Mane (80' Diogo Jota).

Arbitro: Atwell

Ammoniti: Kovacic (C), Kante (C), Havertz (C), Alexander-Arnold (L)

Espulsi: -

Note: Ai rigori errore decisivo di Kepa (C)