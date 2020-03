Chelsea-Liverpool 2-0: secondo ko di fila, Blues ai quarti di FA Cup

Nel quinto turno di FA Cup, il Chelsea batte senza problemi a sorpresa il Liverpool ed approda ai quarti di finale: reti di Willian e Barkley.

Allo Stamford Bridge non c'è storia, ed è una notizia visto che il ha subìto la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko contro il in Premier League. La spunta il , con una partita coraggiosa e sbarazzina che consegna a Lampard i quarti di finale di .

Coast to coast di Barkley 🚀

Esplode Stamford Bridge 💥

Il Chelsea vince 2-0 e accede ai quarti 👏



La #FACup è su #DAZN pic.twitter.com/8y0cunzoNP — DAZN (@DAZN_IT) March 3, 2020

Una partita senza storia, che si sblocca già al 13'. Il goal del vantaggio del Chelsea è frutto della sagra dell'errore da parte dei giocatori del Liverpool: prima Fabinho sbaglia un passaggio in uscita, poi sul tiro di Willian dal limite Adrian non riesce a parare, con il pallone che sbatte sul suo petto e poi finisce in fondo al sacco.

Con il passare dei minuti il Chelsea perde anche pezzi, in un momento già molto delicato: Kovacic e Willian finiscono ko e lasciano il campo a Mount e Jorginho. Ma nonostante questo, il Liverpool si dimostra in un momento di forma non esaltante dopo la sconfitta contro il Watford e subisce anche i 2-0 su un altro errore in palleggio.

Stavolta a segnare il goal per la squadra di Lampard è Barkley: prende palla a centrocampo e buca la difesa del Liverpool in contropiede, la stoccata che batte Adrian è una rasoiata imprendibile. I Reds continuano a fare acqua da tutte le parti ed i Blues beccano anche due traverse nella ripresa: una su punizione di Mount e una su un tiro ravvicinato di Giroud.

Nei minuti finali Klopp manda in campo anche Salah e Firmino, ma Kepa resta praticamente inoperoso ed il Chelsea porta a casa il passaggio del turno.