CHELSEA-LILLE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Data: 22 febbraio 2022

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Football, Sky Sport (numero 253 satellite)

Streaming: Sky Go, NOW, Infinity+

Il Chelsea, fresco campione del mondo e campione d'Europa in carica, cerca il bis in Champions League. L'avversario agli ottavi di finale della competizione è il Lille.

La squadra di Tuchel arriva a questo turno dopo aver chiuso al secondo posto il gruppo H alle spalle della Juventus con 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta arrivata proprio all'Allianz Stadium di Torino contro i bianconeri.

Il Lille si è invece qualificato agli ottavi come prima del Gruppo G davanti a Salisburgo, Siviglia e Wolfsburg con 11 punti (3 vittorie, due pareggi e una sconffitta). I francesi hanno perso solamente in casa del Salisburgo per 2-1.

L'unico incrocio tra le due squadre risale alla fase a gironi della Champions League 2018/19 quando il Chelsea ha vinto entrambe le partite con identico risultato: 2-1. Nelle file del Lille militava allora Victor Osimhen, oggi al Napoli e autore del momentaneo vantaggio francese nella gara casalinga mentre Tammy Abraham, oggi attaccante della Roma, era andato a segno sia all'andata che al ritorno per i Blues.

Qui tutto quello che dovete sapere su Chelsea-Lille: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-LILLE

Chelsea-Lille, gara valida come andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/22, si giocherà allo stadio 'Stanford Bridge' di Londra martedì 22 febbraio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE CHELSEA-LILLE IN TV

La sfida tra Chelsea e Lille sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (253 del satellite).

CHELSEA-LILLE IN DIRETTA STREAMING

Chelsea-Lille per gli abbonati a Sky sarà visibile attraverso Sky Go, su smartphone e tablet o ancora su pc e notebook, scaricando l'app su iOS ed Android o desktop da pc.

La partita può anche essere seguita su Infinity+ da NOW, servizio di streaming live e on demand di Sky, previo acquisto del pacchetto corrispondente.

IN DIRETTA SU GOAL

Potete seguire Chelsea-Lille anche attraverso la diretta testuale di GOAL, con tutte le informazioni sin dalla mattina del giorno di gara fino al fischio d'inizio e durante tutta la gara.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-LILLE

CHELSEA (3-4-2-1) : Mendy; Thiago Silva, Rudiger, Christensen; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Kovacic; Mount, Havertz; Lukaku.

LILLE (4-4-2): Grbic; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; T.Weah, David.