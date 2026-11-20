Chelsea-Leeds United: I dettagli della partita

Premier League - Game Week 11 21 nov 2026 - 10:00 Stamford Bridge

La rivincita della sfida di coppa ricca di goal, con molto in palio in campionato

Getty Images

Il Chelsea ospita il Leeds United a Stamford Bridge in Premier League. La squadra di Xabi Alonso cerca di interrompere una serie di risultati altalenanti che l'ha lasciata al quinto posto in classifica.

Il Chelsea arriva a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland, un risultato che ha confermato l'andamento a singhiozzo della squadra di Alonso in campionato. Nelle ultime cinque gare di Premier League ha vinto soltanto due volte: le sconfitte contro Tottenham e Sunderland sono arrivate prima e dopo la vittoria sul Manchester United.

Getty Images

Il Leeds arriva a Londra ovest da nono in classifica, ma con il morale alto. La squadra di Daniel Farke ha battuto il Tottenham 1-0 lo scorso fine settimana e ha perso soltanto una delle ultime tre partite di Premier League.

Il portiere James Trafford torna a Stamford Bridge in ottima forma dopo una prestazione autorevole con l'Inghilterra durante la sosta per le nazionali: una sua doppia parata nel finale ha contribuito a conquistare la vittoria per 3-2 sulla Spagna a Madrid in Nations League.

Con entrambe le squadre intenzionate a risalire verso la metà alta della classifica, la sfida assume un peso significativo in una zona centrale della Premier League particolarmente affollata.

Ultime notizie & rose

Forma

Precedenti

Classifica