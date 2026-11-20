Chelsea-Leeds United: I dettagli della partita
La rivincita della sfida di coppa ricca di goal, con molto in palio in campionato
Il Chelsea ospita il Leeds United a Stamford Bridge in Premier League. La squadra di Xabi Alonso cerca di interrompere una serie di risultati altalenanti che l'ha lasciata al quinto posto in classifica.
Il Chelsea arriva a questa partita dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland, un risultato che ha confermato l'andamento a singhiozzo della squadra di Alonso in campionato. Nelle ultime cinque gare di Premier League ha vinto soltanto due volte: le sconfitte contro Tottenham e Sunderland sono arrivate prima e dopo la vittoria sul Manchester United.
Il Leeds arriva a Londra ovest da nono in classifica, ma con il morale alto. La squadra di Daniel Farke ha battuto il Tottenham 1-0 lo scorso fine settimana e ha perso soltanto una delle ultime tre partite di Premier League.
Il portiere James Trafford torna a Stamford Bridge in ottima forma dopo una prestazione autorevole con l'Inghilterra durante la sosta per le nazionali: una sua doppia parata nel finale ha contribuito a conquistare la vittoria per 3-2 sulla Spagna a Madrid in Nations League.
Con entrambe le squadre intenzionate a risalire verso la metà alta della classifica, la sfida assume un peso significativo in una zona centrale della Premier League particolarmente affollata.
Ultime notizie & rose
Probabili formazioni Chelsea - Leeds United
Formazione titolare
Allenatore
- X. Alonso
- D. Farke
Forma
Precedenti
Testa a testa
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|0
|1
|15
|5
|+10
|27
V
V
V
V
V
|2
|10
|7
|1
|2
|26
|7
|+19
|22
V
V
S
V
V
|3
|10
|7
|0
|3
|21
|13
|+8
|21
S
S
S
V
V
|4
|10
|5
|3
|2
|14
|10
|+4
|18
V
S
V
V
S
|5
|10
|5
|1
|4
|19
|16
|+3
|16
S
V
S
V
V
|6
|10
|4
|4
|2
|12
|10
|+2
|16
V
V
S
S
D
|7
|10
|4
|3
|3
|16
|14
|+2
|15
V
V
V
V
S
|8
|10
|3
|5
|2
|16
|11
|+5
|14
S
V
D
S
D
|9
|10
|3
|5
|2
|10
|8
|+2
|14
V
S
D
D
S
|10
|10
|3
|4
|3
|14
|17
|-3
|13
D
D
V
V
D
|11
|10
|3
|3
|4
|10
|11
|-1
|12
S
V
V
V
D
|12
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
D
S
V
S
S
|13
|10
|2
|5
|3
|11
|11
|0
|11
S
D
D
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D
|14
|10
|3
|2
|5
|15
|20
|-5
|11
S
D
D
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|15
|10
|2
|4
|4
|10
|12
|-2
|10
D
D
V
V
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|16
|10
|2
|3
|5
|9
|13
|-4
|9
V
S
D
S
S
|17
|10
|3
|0
|7
|10
|19
|-9
|9
S
V
S
S
V
|18
|10
|1
|5
|4
|14
|19
|-5
|8
D
S
S
D
D
|19
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
V
S
D
S
S
|20
|10
|2
|1
|7
|10
|24
|-14
|7
S
S
S
S
V