Il Chelsea lancia l'ultimatum all'Atletico per Morata: o sarà riscattato subito o tornerà a Londra

L'Atlético ha preso in prestito con diritto di riscatto Morata fino al giugno 2020, ma il Chelsea vuole subito i 55 milioni. Altrimenti tornerà.

Alvaro Morata ha le idee chiarissime sul suo futuro: vuole restare all’Atlético Madrid, a ogni costo. Soprattutto, non vuole tornare al , dove ha passato un anno e mezzo tra alti e bassi, senza mai avere costanza di rendimento.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A Londra però la pensano diversamente. Secondo quanto riportato dal 'Telegraph', i 'Blues' avrebbero lanciato quello che sembra essere a tutti gli effetti un ultimatum ai 'Colchoneros': o saranno pagati quest'estate i 55 milioni di euro del riscatto, oppure il giocatore tornerà da subito in .

Morata è andato in prestito nella a gennaio scorso, dopo una prima metà di stagione sotto Maurizio Sarri con soltanto 9 goal. Poi la voglia di tornare in , in particolare a Madrid, ha prevalso.

Ora l'Atlético si trova di fronte a un bivio: oltre ai 126 milioni di euro per Joao Felix, potrebbe essere costretto a sborsarne altri 55 per Morata. Le cessioni di Griezmann e Rodri potrebbero non esser sufficienti, dovendo gli spagnoli acquistare anche giocatori in difesa (via Godin, Juanfran e Filipe Luis).

Morata ha già affermato a 'Goal' di non voler tornare e spera che l'Atlético lo riscatti. Il Chelsea però col mercato bloccato potrebbe studiare soluzioni interne, dopo aver perso Hazard e lasciato andare Higuain. Morata potrebbe essere una di queste. La palla passa all'Atlético.