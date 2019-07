Chelsea, Lampard contro i tifosi che insultano il West Ham: "Niente cori con parole offensive"

Lampard condanna un coro intonato dai tifosi del Chelsea nel corso dell'amichevole con il Reading: "Non voglio ascoltarlo, basta parole offensive".

Pronto a fare il suo debutto in Premier League come manager del nella difficile quanto affascinante gara contro il a Old Trafford in programma per l'11 agosto, Frank Lampard nel frattempo continua a perfezionare i suoi blues in amichevole.

Ieri i londinesi sono infatti scesi in campo al Madejski Stadium contro il Reading di José Manuel Gomes, in una gara terminata 4-3 per il Chelsea. Terza vittoria consecutiva per Lampard contro il club situato a poco più di un'ora di macchina a ovest di Londra, dopo il doppio 2-1 ottenuto alla guida del durante la scorsa stagione di Championship.

Una vittoria, quella di ieri, che ha soddisfatto il tecnico per quanto visto in campo ma non altrettanto per quanto accaduto sugli spalti. Intervistato nel post-gara, come riportato dal 'Guardian', Lampard ha infatti condannato alcuni cori intonati da diversi tifosi blues accorsi in trasferta per sostenere la squadra.

Nel mirino del tecnico, in particolare, un coro rivolto proprio a lui. I tifosi del Chelsea sono infatti soliti intonare una canzone nella quale celebrano i goal del centrocampista inglese, finendo però anche per insultare il , club rivale i cui tifosi nel coro vengono etichettati come 'pickeys', ovvero vagabondi, pezzenti.

Un insulto che Lampard non vuole più sentire, visti anche i suoi legami con il West Ham, club nelle cui giovanili è cresciuto e dal quale è stato lanciato in Premier League.

"Non ho sentito la canzone in questione e, naturalmente, se c'è una canzone nei giorni nostri o in qualsiasi tempo che ha parole offensive, non voglio ascoltarla. Lo dico come uomo che ama il grande supporto dei tifosi del Chelsea. Non vogliamo canzoni con parole offensive. Il club è molto chiaro circa il lavoro che facciamo fuori dal campo per prevenire comportamenti sbagliati e ne abbiamo dato un segnale forte negli ultimi anni".

Nessun insulto sarà più tollerato dunque, con Lampard che dai propri tifosi d'ora in avanti vuole sentire solamente cori che sostengono la squadra senza andare a toccare altre società. Un messaggio forte e chiaro a tutti i supporters dei blues.