Chelsea ko contro l'Arsenal, tensione al triplice fischio: Azpilicueta contro un tifoso

E' stata una partita fantastica quella che ha visto fronteggiarsi Chelsea e Arsenal a Stamford Bridge: una di quelle che finisce dritta dritta nella storia della Premier League per emozioni e spettacolo. Alla fine hanno vinto i Gunners per 2-4, ma poco prima del triplice fischio sono saltati i nervi.

Il clima si è acceso quando il capitano dei Blues, Cesar Azpilicueta, sul parziale di 2-3 ha causato un rigore nel recupero trattenendo Bukayo Saka, con annesso rischio rissa. Dopo il fischio finale di Moss, però, lo spagnolo non ci ha visto più dalla rabbia.

Proprio mentre i suoi compagni stavano rientrando negli spogliatoi, dopo aver comunque disputato una partita di rara intensità, con numerose emozioni, Azpilicueta si è diretto verso un gruppo di tifosi presenti a Stamford Bridge.

Questi, come testimoniato dalle immagini, non hanno preso benissimo la sconfitta contro l'Arsenal, causando la reazione del capitano della formazione di Tuchel.

Il difensore spagnolo ha iniziato quindi a gesticolare contro un tifoso, mimando un invito a scendere in campo e ad applaudire: il tifoso si è scusato e il clima è tornato sereno.

L'episodio, però, testimonia un certo nervosismo di fondo che, però, per tutta la gara non si è notato: dopo il 2-4 di Stamford Bridge si sono ridotti a 5 i punti di vantaggio sulle due squadre. I Blues sono terzi e in piena zona Champions League: i Gunners hanno agganciato il Tottenham al quarto posto.