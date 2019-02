Chelsea ko ai rigori in Carabao Cup: Higuain non era tra i tiratori

Il Chelsea di Sarri perde la finale di Carabao Cup ai rigori contro il Manchester City: Gonzalo Higuain non era tra i cinque tiratori.

Epilogo amaro per il Chelsea di Sarri nella finale di Carabao Cup: la Coppa di Lega va al Manchester City di Guardiola dopo i calci di rigore, decisivi gli errori di Jorginho e David Luiz nella lotteria finale, alla quale Gonzalo Higuain non ha preso parte.

Rivedi on demand Chelsea-Manchester City in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex attaccante del Milan è entrato in campo nei tempi supplementari al posto di Willian e dal 95' in poi non ha inciso particolarmente sul reparto offensivo Blues. L'argentino non è stato poi inserito nei cinque tiratori finali.

Il numero 9 non ha voluto prendersi la responsabilità di un tiro dal dischetto nel suggestivo teatro di Wembley, probabilmente condizionato dagli ultimi errori in un trend non troppo positivo dal dischetto.

Dopo gli errori di Jorginho e Sane è risultato decisivo il palo colpito da David Luiz al termine di una rincorsa lunghissima: Sterling ha poi firmato il perfetto rigore vincente che ha regalato il trofeo a Guardiola.