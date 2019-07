Chelsea, Jorginho: "Sarri non era mio amico, ora sono più libero"

Jorginho parla del rapporto con Maurizio Sarri: "Non era mio amico ma solo un allenatore. Ora ho più spazio per inventare, il nuovo Chelsea mi piace".

Insieme hanno fatto benissimo al prima e al poi: Maurizio Sarri è il primo ammiratore di Jorginho, voluto fortemente anche a Londra dopo averlo allenato con successo in Campania.

Pur di trovare un posto all'italo-brasiliano, il tecnico toscano ha spodestato dal ruolo di regista un certo N'Golo Kanté, reinventato mezzala tra lo stupore generale dell'opinione pubblica britannica.

Eppure il rapporto tra Jorginho e Sarri non andava al di là del semplice confronto giocatore-allenatore, come affermato dallo stesso centrocampista con queste parole riportate da 'AS'.

"Sarri era il mio allenatore, non un mio amico. Abbiamo lavorato insieme per quattro anni ma ora si è aperto un altro capitolo della mia vita. Sarri non c'è più e io sono rimasto al Chelsea, lavorerò al massimo per la mia squadra".

Frank Lampard adotterà il 4-2-3-1, schieramento che a Jorginho non dispiace.