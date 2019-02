Chelsea, il non invidiabile record di Kovacic: non segna da 100 partite

100 partite senza nemmeno un goal tra club e nazionale per Kovacic: l'ultimo centro risale al gennaio 2017, oltre due annii fa, con il Real Madrid.

Mateo Kovacic ha perso la porta. Il croato, che in carriera non è mai stato un grandissimo marcatore nonostante le caratteristiche offensive, ha tagliato il traguardo delle 100 partite senza segnare nemmeno un goal. 100 presenze senza nemmeno un goal, tra club e nazionale.

Un traguardo di cui andare soltanto relativamente fieri, tagliato ieri sera nella vittoria del suo Chelsea per 2-0 con il Tottenham. Da quanto è arrivato ai 'Blues' il classe 1994 non ha ancora avuto la possibilità di festeggiare il proprio primo goal.

L'ultima rete all'attivo risale ormai a oltre due anni fa. Era il 29 gennaio 2017, 25 mesi orsono: nel 3-0 contro la Real Sociedad, con la maglia del Real Madrid. Poi le 100 partite di vuoto in tutte le competizioni e in tutte le gare ufficiali giocate con Real Madrid, Croazia e Chelsea.

Yesterday, against Tottenham, marked 100 senior games without a goal for Mateo Kovacic. That's for club and country; with Chelsea, Real Madrid and Croatia. #CFC — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 28 febbraio 2019

Per un giocatore di grande tecnica e di caratteristiche soprattutto offensive come Kovacic, il dato è pesante. Soprattutto dopo aver dimostrato in Italia, con la maglia dell'Inter nella stagione 2014/15, di avere goal nei piedi: ne segnò 5 in Serie A e 3 in Champions League.