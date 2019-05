Chelsea, Hudson-Odoi vuole la maglia numero 10 di Hazard: blues pronti a dargliela

Hudson-Odoi è pronto a raccogliere la pesantissima eredità di Hazard al Chelsea: i blues vogliono rinnovare il contratto al giovane 2000.

Destinato a veder partire Eden Hazard, direzione , il potrebbe già aver trovare il suo nuovo numero dieci. Si tratta di Callum Hudson-Odoi, giovane classe 2000 che in questa stagione ha mostrato gradissime qualità sotto la guida di Maurizio Sarri, prima di essere fermato da un brutto infortunio.

Rimediata una rottura del tendine d'Achille nella gara di Premier League contro il dello scorso 22 aprile, l'esterno d'attacco inglese è legato ai blues da un contratto di scadenza nel 2020. Contratto che ora potrebbe anche essere rinnovato.

Secondo quanto appreso da Goal, il giocatore si sarebbe infatti convinto a restare al Chelsea, dove potrebbe raccogliere la pesantissima eredità di Eden Hazard. Con il belga pronto a firmare per il Real Madrid, a indossare la maglia numero 10 dei londinesi potrebbe essere proprio Hudson-Odoi.

Il club è infatti pronto a offrire al giocatore la casacca più pesante, pareggiando così di fatto la proposta da parte del , disposto a garantire al talento inglese la maglia numero 10 di Arjen Robben, il quale saluterà i tedeschi a fine stagione.

Cercato con insistenza dai bavaresi lo scorso gennaio, Hudson-Odoi oggi pare però più propenso a rimanere a Londra piuttosto che a lanciarsi in una nuova avventura in . La partenza di Hazard garantirebbe infatti al giovane attaccante maggiore spazio in attacco.

Un numero più alto di partite che potrebbe così aiutarlo nel suo obiettivo di migliorare i 6 goal e 7 assist realizzati nelle 29 presenze accumulate in questa stagione.