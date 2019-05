Chelsea, Higuain scatenato nella festa: canta "We are the champions" e sbaglia testo

Gonzalo Higuain è stato lasciato in panchina da Sarri, ma ha festeggiato comunque. Ha cantato "We are the champions... Oh my god".

ha festeggiato il primo vero trofeo della sua carriera: l'con il, conquistata battendo in finale l' e arrivando a questo appuntamento da imbattuto nella competizione.

“We are the Champions oh my god” Imposible no querer a Gonzalo Higuaín. pic.twitter.com/VxkGRigTts — Diego Campoy (@DCampoy10) 29 maggio 2019

Al contrario di ciò che si potesse pensare, nonostante sia un suo pupillo, Sarri ha lasciato in panchina Gonzalo Higuain per l'intera partita. Ma questo, al fischio finale, non ha frenato il 'Pipita' dal festeggiare in campo e nello spogliatoio. Anzi, è risultato uno dei più movimentati e accesi tra i giocatori del Chelsea.

Come si evince da questo video in diretta trasmesso dallo stesso argentino su Instagram, forse un po' per l'alcool, forse solo per la gioia, Higuain ha sbagliato a cantare una delle canzoni più famose del mondo ed è finito in modo virale sul web.

Canta a squarciagola "We are the champions", ma poi conclude con un "Oh my god" anziché "Of the world". Ovviamente, in modo giocondo, è stato preso in giro su tutti i social network ma si può consolare comunque con la coppa messa in bacheca, anche se non da assoluto protagonista.