Chelsea, Higuain ritrova il sorriso: “Sarri sa come trattarmi”

Dopo gli ultimi mesi difficili al Milan Gonzalo Higuain sembra aver ritrovato il sorriso con la maglia del Chelsea: in campionato è arrivata la prima doppietta in Inghilterra e il Pipita ha voluto spendere alcune parole nei confronti di Maurizio Sarri.

Intervistato ai microfoni del 'London Evening Standard', l'attaccante argentino si mostra felice di aver ritrovato l'allenatore che lo aveva reso grande a Napoli.

"Sarri sa tirare fuori il meglio da me: sa come trattarmi, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo. Con lui nella stagione 2015/2016 al Napoli ho battuto ogni record di goal, quello che io e Maurizio abbiamo condiviso insieme è stato fantastico. Sono contento di tornare a lavorare con lui in un grande club, penso che questa squadra sia sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi".