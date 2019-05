La finale di Europa League in programma questa sera a Baku si giocherà alle 21.00 europee. Negli però sara pieno pomeriggio, orario quindi lavorativo. Il però ha pensato ai suoi tifosi oltre l'Atlantico.

Per poter permettere anche a loro di assistere alla partita, i 'Blues' hanno condiviso sul proprio profilo twitter un foglio da compilare per chiedere il permesso dal lavoro durante le ore della sfida contro l' .

"Per chi è coinvolto, per favore scusate (nome) mercoledì 29 maggio dalle 15 alle 17. In realtà, sapete cosa, scusateli per l’intera giornata. Vedete, non è soltanto il giorno della finale di , ma capita anche che questa sia un derby di Londra. Visto che siamo sicuri che ora ne siete consapevoli, è piuttosto probabile che nulla sia più importante per (nome) alle (orario) che guardare la partita. Altrimenti la guarderebbero tramite dalle loro scrivanie. Forza Chelsea! Cordiali saluti, Chelsea FC"

