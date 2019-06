Chelsea, gaffe sull'app ufficiale: svelato in anticipo il riscatto di Kovacic

L'app del Chelsea ha pubblicato per errore il comunicato sul riscatto di Mateo Kovacic dal Real Madrid. L'annuncio ufficiale è atteso a breve.

Mateo Kovacic resterà al , ormai non ci sono più dubbi. Gli ultimi, come riporta il 'Mundo Deportivo', li ha spazzati via proprio il club inglese. Seppure involontariamente.

L'app ufficiale del Chelsea infatti per qualche minuto ha pubblicato erroneamente il comunicato relativo al riscatto di Kovacic dal , con tanto di dichiarazioni da parte del centrocampista croato.

🤭🤭 “Es un increíble sentimiento FIRMAR por el CHELSEA, primero a través de una cesión y ahora PERMANENTEMENTE”.



Las DECLARACIONES de MATEO KOVACIC que el CHELSEA ha PUBLICADO accidentalmente en su APP OFICIAL. pic.twitter.com/wkVKcZg00q — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 29, 2019

"E' una sensazione incredibile firmare per il Chelsea. E' un club fantastico, con grandi compagni di squadra e abbiamo giocato un buon calcio. Sono molto felice di rimanere qui e molto orgoglioso di essere un giocatore del Chelsea".

Il comunicato, come detto, è poi stato rimosso ma per l'annuncio ufficiale ormai è davvero solo questione di ore. Il Chelsea infatti ha deciso di riscattare Kovacic per il quale dovrebbe versare al Real Madrid ben 50 milioni di euro.

Kovacic quindi lascia definitivamente la e resta a Londra mentre sfuma anche l'ipotesi di un ritorno in dove, negli scorsi mesi, avevano pensato a lui sia l' che il .