Chelsea-Everton dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Chelsea ed Everton si sfidano nel 28° turno di Premier League: le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Sarà una sfida tra due delle squadre che maggiormente hanno deluso in questa stagione, quella che metterà di fronte nel ventottesimo turno di Premier League il Chelsea e l’Everton.

Ad affrontarsi saranno infatti due compagini che sono molto lontane dagli obiettivi che si erano prefissate, ma che nelle ultime uscite hanno dato qualche segnale di ripresa.

Il Chelsea, che era stato costruito per puntare con decisione al titolo, occupa attualmente la decima posizione in classifica (37 punti in ventisei partite) ed è tornato a recuperare posizioni grazie alle due vittorie consecutive ottenute contro il Leeds (1-0 interno con rete decisiva di Fofana) ed il Leicester (3-1 esterno con reti Chilwell, Havertz e Kovacic).

Occupa invece il quindicesimo posto l’Everton che è totalmente impelagato nella lotta per non retrocedere. I Toffees hanno messo in cascina solo 25 punti nelle loro prime ventisette uscite e possono vantare una sola lunghezza di vantaggio sul Bournemouth terzultimo che però ha disputato una partita in meno. Gli uomini di Dyche sono tornati a muovere con decisione la loro classifica nelle ultime due settimane grazie al pareggio esterno ottenuto sul campo del Nottingham Forest (2-2) e soprattutto la vittoria interna di misura sul Brentford (1-0 con goal in apertura di McNeil).

Chelsea ed Everton si sono affrontate un’unica volta sin qui in stagione: lo scorso 6 agosto 2022. Allora, si giocava la prima giornata di Premier League, ad imporsi furono i Blues per 1-0 grazie ad una rete di Jorginho (oggi all’Arsenal).

Di seguito tutto su Chelsea-Everton: da dove, come e quando guardare la partita in diretta tv o streaming e tutti gli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO CHELSEA-EVERTON

Partita: Chelsea-Everton Data: 18 marzo 2023 Calcio d'inizio: ore 18.30 Stadio: Stamford Bridge, Londra

DOVE VEDERE CHELSEA-EVERTON IN TV E STREAMING

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva e in esclusiva per l’Italia la sfida che vedrà opposte Chelsea ed Everton.

Per gli appassionati che vorranno seguire il match di Stamford Bridge, il canale di riferimento sarà Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

Come di consueto, gli abbonati Sky potranno seguire l’evento anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go. Per chi volesse seguire Chelsea-Everton con tablet e smartphone sarà sufficiente utilizzare l’apposita app, mentre per seguire la sfida su pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda opzione per guardare la gara in streaming è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare di Premier League a coloro che sottoscrivono il pacchetto Pass Sport.

PROBABILE FORMAZIONE CHELSEA

Potter dovrà rinunciare a Thiago Silva in difesa, ma potrà contare su Fofana il cui problema riportato contro il Leicester si è rivelato meno grave del previsto. Kovacic ed Enzo Fernandez agiranno in mediana, mentre in attacco dovrebbero essere Mudryk e Joao Felix a supportare Havertz.

CHELSEA (3-4-3): Kepa; Fofana, Koulibaly, Cucurella; James, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Joao Felix.

Ruolo Giocatori Portiere Kepa Difensori Fofana, Koulibaly, Cucurella Centrocampisti James, Kovacic, Fernandez, Chilwell Attaccanti Mudryk, Havertz, Joao Felix

PROBABILE FORMAZIONE EVERTON

Dyche spera di recuperare Calvert-Lewin, che comunque dovrebbe al massimo andare in panchina. Iwobi e McNeil saranno chiamati a spingere sugli esterni, mentre in attacco sarà Gray ad agire da unica punta. Tarkowski e Kean comporranno il duo centrale di difesa davanti a Pickford.

EVERTON (4-5-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Kean, Godfrey; Iwobi, Onana, Gueye, Doucoure, McNeil; Gray.