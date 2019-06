Chelsea, Emerson rivela l'uscita di Hazard dal gruppo WhatsApp: "Grazie a tutti"

Emerson Palmieri ha confessato di essere rimasto sorpreso dal modo freddo, freddissimo, con cui Hazard ha salutato il gruppo WhatsApp del Chelsea.

L'addio al di Eden Hazard ha reso tristi tutti i tifosi, che hanno sperato fino all'ultimo che il belga potesse cambiare idea e restare a Londra. Ma ormai è un nuovo giocatore del e anche qualche giocatore è rimasto sorpreso dalla partenza dell'attaccante, o meglio, dal modo.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

A 'ESPN', infatti, Emerson Palmieri si è detto sorpreso di come Eden Hazard abbia lasciato il gruppo WhatsApp del Chelsea, salutando tutti in fretta e furia.

"Ci ha salutato così, e da quel momento non abbiamo saputo più nulla. Ha mandato un semplice 'Grazie ragazzi, vi voglio bene'. E poi l'unica cosa che ho visto è stata 'Eden Hazard ha lasciato il gruppo'. Ho pensato tra me e me 'Cavolo, ha lasciato davvero'".

Emerson Palmieri si aspettava forse un saluto diverso, magari di persona o comunque più approfondito. E invece Hazard non vedeva l'ora di chiudere la parentesi con il Chelsea, in modo da aprire la nuova con il Real Madrid. Con buona pace dei suoi ex compagni di squadra...