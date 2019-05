Chelsea-Eintracht dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv e diretta streaming

Chelsea ed Eintracht Francoforte, dopo l'1-1 dell'andata, si sfidano nel ritorno della semifinale di Europa League.

Dopo il pareggio della gara di andata in quel di Francoforte, l' di Hutter, per approdare alla finale di , dovrà necessariamente espugnare il campo del di Sarri o perlomeno pareggiare facendo almeno due goal.

Le statistiche sorridono ad Hazard e compagni, visto che nelle ultime quattro edizioni la squadra che ha pareggiato fuoricasa la partita di andata si è successivamente qualificata per la finale. Per i Blues si tratterebbe della seconda finale di Europa League in pochi anni, dopo quella raggiunta e vinta nel 2013 quando sulla panchina c'era Benitez.

I tedeschi, in caso di qualificazione, tornerebbero a disputare una finale ben 39 anni dopo (l'ultima volta in Coppa UEFA nel 1980 contro il Monchengladbach). Il loro bottino fuoricasa fa ben sperare, visto che hanno perso solamente una delle ultime 8 partite (i quarti di finale di andata di quest'anno contro il ).

Capitolo bomber. Giroud, 10 goal in questa edizione dell'Europa League, dovrebbe partire dalla panchina a scapito di Higuain. Ci sarà invece nell'Eintracht Luka Jovic, che in questa edizione della competizione ha messo a segno nove goal.

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea- : dalle formazioni alle indicazioni su diretta tv e streaming.

CHELSEA-EINTRACHT FRANCOFORTE IN TV E STREAMING

PARTITA Chelsea-Eintracht Francoforte DATA 9 maggio 2019, 21.00 DOVE Stamford Bridge, Londra ARBITRO Ovidiu Haţegan (Romania) TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO CHELSEA-EINTRACHT FRANCOFORTE

Il ritorno della semifinale di Europa League tra Chelsea ed Eintracht Francoforte è fissata per giovedì 9 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21.00. Si gioca allo Stamford Bridge di Londra. La finalissima è invece programmata per il 29 maggio a Baku.

La sfida tra Chelsea ed Eintracht Francoforte andrà in onda in diretta e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti dell'Europa League: il match sarà trasmesso su Sky Sport 1 e Sky Sport (canale 251). Su Tv8 sarà invece possibile seguire entrambe le semifinali, quindi anche Chelsea-Eintracht Francoforte, tramite il programma 'Diretta Goal'.

Gli abbonati a Sky potranno seguire Chelsea-Eintracht Francoforte anche in diretta tramite l'applicazione SkyGo, scaricabile e utilizzabile su tutti i dispositivi come pc, tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà inoltre la diretta testuale della semifinale di ritorno di Europa League tra Chelsea ed Eintracht Francoforte: il prepartita avrà inizio nella mattinata di giovedì 9 maggio con tutte le informazioni sulle scelte di Emery e Marcelino: poi il racconto del match con tutte le azioni salienti della sfida del Mestalla.

HIGHLIGHTS CHELSEA-EINTRACHT FRANCOFORTE

Gli highlights di Chelsea-Eintracht Francoforte saranno disponibili subito dopo il fischio finale sul sito di Sky: gli abbonati potranno inoltre rivedere tutte le principali azioni di gioco anche nei giorni successivi sempre sui canali Sky.

EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING SU SKY E TV8

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Hazard. Allenatore: Sarri

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Da Costa, Abraham, Hinteregger, Falette; Rode, Hasebe; Rebic, Gacinovic, Kostic; Jovic. Allenatore: Hutter

ARBITRO CHELSEA-EINTRACHT FRANCOFORTE

L'arbitro designato per il ritorno della semifinale di Europa League tra Chelsea ed Eintracht Francoforte è il rumeno Ovidiu Haţegan . Quest'anno ha diretto 4 partite di Europa League e 4 partite di . 4 i match diretti con protagoniste squadre italiane: - e - in Champions League, Inter-Eintracht Francoforte e - in Europa League.