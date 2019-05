Chelsea, David Luiz rinnova fino al 2021: il contratto era in scadenza a giugno

L'avventura di David Luiz al continua. Il difensore brasiliano, il cui contratto sarebbe scaduto tra poco più di un mese, ha rinnovato con i Blues fino al 30 giugno 2021.

La firma è arrivata il giorno dopo la conquista della finale di , traguardo centrato anche grazie a un clamoroso salvataggio sulla linea di David Luiz nei tempi supplementari.

Il brasiliano, 32 anni già compiuti, d'altronde è un punto fermo della squadra di Sarri e grazie alla sua ottima tecnica diventa spesso un regista aggiunto.

David Luiz era tornato al Chelsea nel 2016 dopo due anni al . Il brasiliano infatti aveva già giocato a Londra dal 2011 al 2014 prima di trasferirsi a Parigi.

.@DavidLuiz_4: ‘I’m so happy to be here. I love this club.’ 💙 pic.twitter.com/CPTbbWcyTX