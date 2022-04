Chelsea-Crystal Palace 2-0: Blues in finale di FA Cup contro il Liverpool

Sarà il Chelsea ad affrontare il Liverpool nella finalissima di FA Cup. I Blues, infatti, hanno battuto per 2-0 il Crystal Palace in un derby londinese che ha riservato più difficoltà del previsto.

Tuchel si affida ad Havertz come riferimento offensivo, supportato da Werner e Mount e con Lukaku ancora una volta relegato in panchina. Vieira risponde puntando in avanti su Zaha.

Ci si aspetta un Chelsea che prende in mano il pallino del gioco, ma nei primi quarantacinque minuti l'occasione migliore ce l'hanno le Eagles con Anderson che calcia sul palo dopo una corta respinta di Mendy.

Primo tempo di difficoltà dunque per il Chelsea, che perde anche per infortunio Kovacic dopo 26 minuti. Al suo posto entra Loftus-Cheek, trasformando un episodio negativo in una splendida opportunità. Proprio il numero 12, al minuto 65', sblocca il match con un bolide di destro su pallone servito da Havertz e smorzato da Guehi.

Il goal del vantaggio mette le ali al Chelsea che, 16 minuti più tardi, firma il 2-0 con Mount a conclusione di un perfetto contropiede. Si tratta della rete che, di fatto, chiude i giochi. Al 77', a risultato già acquisito, c'è spazio anche per Lukaku che ha il tempo di sprecare l'occasione del 3-0 prendendo un palo a due passi dalla porta.

La squadra Tuchel trova dunque il Liverpool in finale di FA Cup, avendo l'occasione di rifarsi dopo la sconfitta contro i Reds nell'ultimo atto della Coppa di Lega perso ai calci di rigore.