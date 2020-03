Il Chelsea contro il Coronavirus: mette l'Hotel di Stamford Bridge a disposizione dei medici

Tutti uniti contro il Coronavirus. Anche nel mondo del calcio, i club stanno mettendosi a disposizione in diversi modi, con donazioni oppure mettendo a disposizione delle strutture. Come, ad esempio, ha fatto il .

Sul proprio sito ufficiale, il club londinese ha dichiarato di aver reso disponibile il Millennium Hotel di Stamford Bridge per il personale sanitario. Medici o infermieri che dovessero soggiornare a Londra, possono farlo nella struttura all’esterno dello stadio dei Blues. A spese di Roman Abramovich.

“Gran parte dello staff medico lavora per molto e può non riuscire a tornare a casa, o dovrebbe fare l lunghi tragitti. Posti in cui dormire aiutano a mantenere la salute e il benessere del personale in questi momenti cruciali.

L’Hotel sarà a disposizione per due mesi, durata che verrà riconsiderata a seconda delle circostanze. Sono potenzialmente disponibili tutte le stanze”.