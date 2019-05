Chelsea, confermato il blocco del mercato: "Andremo al TAS"

La FIFA ha respinto il ricorso presentato dal Chelsea: permane il blocco del mercato, con eccezione per gli U16. I Blues: "Delusi, andremo al TAS".

Lo Commissione d'appello della FIFA ha respinto il ricorso presentato dal per quanto riguarda il blocco del mercato. I blues non potranno dunque acquistare nuovi giocatori per le prossime due sessioni di calciomercato, come già stabilito nel febbraio scorso .

A renderlo noto è stata la stessa FIFA attraverso un comunicaro ufficiale, per mezzo del quale è stato ribadito che il blocco non riguarderà la squadra femminile e quella di futsal.

"La Commissione d'appello della FIFA ha deciso di sostenere parzialmente l'appello presentato dal Chelsea FC contro la decisione della Commissione disciplinare FIFA di sanzionare il club con il divieto di acquistare nuovi giocatori a livello nazionale e internazionale per i prossimi due periodi di mercato completi e consecutivi. Questo divieto si applica al club nel suo insieme - con l'eccezione delle squadre femminili e futsal - e non impedisce la cessione dei giocatori".

FIFA Appeal Committee passes decision on appeal lodged by Chelsea FC: https://t.co/y3Jkxu6Cgm — FIFA Media (@fifamedia) May 8, 2019

Un'eccezione sarà poi fatta anche per gli Under 16, con il Chelsea che sarà inoltre costretto a pagare una multa da 600.000 franchi svizzeri.

"Per quanto riguarda tutte le squadre maschili, il divieto di acquistare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale per due periodi di mercato, è stato confermato dalla Commissione d'appello della FIFA, con la seguente eccezione: La commissione d'appello della FIFA ritiene che il reato del Chelsea consistesse nel non rispettare il divieto di trasferire o comprare a livello internazionale per la prima volta giocatori stranieri minorenni. Secondo la commissione, l'imposizione di un divieto di acquisto di ciascun minore non sarebbe proporzionata al reato commesso. Di conseguenza, il Comitato di Appello FIFA ha deciso che, per quanto riguarda le categorie giovanili, il divieto non riguarda l'acquisto di giocatori di età inferiore ai 16 anni che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 19 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei giocatori, che si riferisce ai trasferimenti internazionali e alle prime registrazioni di giocatori stranieri minorenni. Inoltre, il comitato d'appello della FIFA ha confermato l'ammenda di 600 000 franchi. La decisione emessa dalla Commissione di ricorso FIFA è stata notificata oggi".

I Blues, dopo aver incassato il 'no', attraverso il proprio sito hanno rilasciato a loro volta una nota nella quale annunciano ricorso al TAS.