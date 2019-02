Chelsea-City, Sarri all'ultima spiaggia: la Coppa di Lega sarebbe una rinvincita

Maurizio Sarri potrebbe far ricredere tutti con la vittoria della Coppa di Lega: davanti c'è però il Manchester City di Pep Guardiola.

Oggi, domenica 24 febbraio, sarà probabilmente una data fondamentale nella carriera di Maurizio Sarri, in un senso o nell'altro. Il suo Chelsea affronta il Manchester City di Pep Guardiola nella finale della Coppa di Lega.

Storicamente forse meno importante della FA Cup, la Coppa di Lega in Inghilterra rappresenta comunque una delle poche occasioni per alzare un trofeo nella stagione. Motivo per cui Maurizio Sarri potrebbe far ricredere tutti gli scettici in questo momento difficile per il Chelsea. In terra anglosassone sono quasi certi del possibile esonero in caso di sconfitta pesante contro il Manchester City.

E la stagione del Chelsea di Maurizio Sarri viene rispecchiata dall'andamento delle tre partite disputate fino ad ora proprio contro il Manchester City.

Debutto inglese per l'ex allenatore del Napoli ad agosto, nella Community Shield persa contro i Citizens per la doppietta di Aguero. Inizio difficile quindi ma poi grande entusiasmo, che porta alla vittoria nel primo incrocio in Premier League tra le due squadre, a dicembre, con i goal di Kanté e David Luiz.

Poi la sconfitta più rumorosa, qualche settimana fa, con il clamoroso 6-0 che ha portato nel finale Maurizio Sarri a non stringere la mano a Pep Guardiola.

Adesso il quarto atto della sfida, forse la più importante. Sicuramente fondamentale per Maurizio Sarri, che potrebbe svoltare la sua stagione con una vittoria. In caso contrario, forse si andrà con la seprazione dal Chelsea.

Dall'altra parte Pep Guardiola proverà ad alzare un altro trofeo, oltre ad essere ancora in ballo sia in Premier League che in Champions.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, M. Alonso; Kantè, Jorginho, Kovacic; Pedro, Higuain, Hazard. All. Sarri.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Fernandinho; Sterling, D. Silva, De Bruyne, Sanè; Aguero. All. Guardiola.