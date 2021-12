Chelsea-Brighton dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-BRIGHTON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO CHELSEA-BRIGHTON

La sfida tra Chelsea e Brighton, gara valida per la ventesima giornata di Premier League, si giocherà a Stamford Bridge mercoledì 29 dicembre. Il calcio d'inizio della partita è fissato per le ore 20:30 italiane.

DOVE VEDERE CHELSEA-BRIGHTON IN TV

Chelsea-Brighton sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport, che detiene i diritti della Premier League. Si potrà assistere al match di Stamford Bridge, in particolare, sul canale Sky Sport Arena (204 del satellitare).

CHELSEA-BRIGHTON IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere al match Chelsea-Brighton in streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista il Pass Sport anche la visione delle gare di Premier League.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL i lettori potranno seguire Chelsea-Brighton anche anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-BRIGHTON

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Hudson-Odoi; Lukaku. All. Tuchel

BRIGHTON (4-3-1-2): Sanchez; Lamptey, Webster, Burn, Cucurella; Mwepu, Lallana, Mac Allister; Moder; Maupay, Trossard. All. Potter