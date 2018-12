Chelsea-Bournemouth: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Chelsea a Bournemouth si sfidano nei quarti di finale di Coppa di Lega: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo aver superato il Liverpool in trasferta e aver battuto il Derby County del grande ex Lampard al termine di una sfida al cardiopalmo, il Chelsea torna a concentrarsi sulla Coppa di Lega. I Blues infatti, affronteranno nei quarti di finale del torneo il Bournemouth.

Una buona occasione per la compagine allenata da Maurizio Sarri che, lontana in campionato da quel Manchester City che sta dominando il torneo, potrebbe avere proprio nella EFL Cup uno dei suoi importanti obiettivi stagionali. Il Bournemouth è avversario da non sottovalutare, ma sta vivendo un momento non brillantissimo della sua stagione ed inoltre i londinesi potranno contare sul fattore campo.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-BOURNEMOUTH

La sfida che vedrà opposte Chelsea e Bournemouth, si giocherà mercoledì 19 dicembre allo Stamford Bridge di Londra. Fischio d’inizio programmato alle ore 20,45.

DOVE VEDERE CHELSEA-BOURNEMOUTH IN TV E STREAMING

Chelsea-Bournemouth verrà trasmessa, così come tutta la Coppa di Lega, in esclusiva di DAZN. Sarà quindi possibile vedere il match in streaming attraverso dispositivi come smart tv, smartphone, pc, tablet, console e molti altri dispositivi ancora.

Dopo il triplice fischio finale, sarà possibile anche rivedere interamente, On Demand, la gara su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-BOURNEMOUTH

Maurizio Sarri, come già accaduto nei precedenti turni del torneo, potrebbe proporre un leggero turnover. Gli Azzurri Zappacosta ed Emerson potrebbero quindi essere chiamati a presidiare gli esterni, mentre Fabregas potrebbe sistemarsi in cabina di regia. In attacco, Morata potrebbe essere il vertice centrale di un tridente completato da Willian e Pedro.

Anche Howe dovrebbe proporre qualche cambio rispetto all’undici abituale. Tra i pali dovrebbe toccare al ‘portiere di coppa’ Boruc, mentre a centrocampo l’infortunato Gosling dovrebbe lasciare il posto a Lerma. In attacco, potrebbe esserci la stella Wilson dal 1’, ma c’è anche l’esperto Defoe che scalpita.

CHELSEA (4-3-3): Caballero; Zappacosta, Cahill, Christensen, Emerson; Kanté, Fabregas, Kovacic; Willian, Morata, Pedro.

BOURNEMOUTH (3-4-2-1): Boruc; Francis, Cook, Mings; Ibe, Lerma, Surman, Daniels; Stanislas, King; Wilson.