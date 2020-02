Chelsea-Bayern Monaco 0-3: Lewandowski e Gnabry furie, ai Blues servirà l'impresa

Due assist e un goal per Lewandowski, doppietta per Gnabry: il Bayern abbatte il Chelsea e prenota un posto ai quarti di finale.

Il mette un piede e mezzo nei quarti di finale di Champions, il dovrà compiere l'impresa nel fortino dell'Allianz Arena per passare il turno. E' questo quanto scaturisce dell'andata degli ottavi, con i bavaresi che hanno espugnato Stamford Bridge per 3-0.

Vittoria meritata per il , che ha avuto quattro minuti di gloria nel secondo tempo tali da abbattere la difesa del Chelsea e portare a casa risultato e ruolo di assoluta favorita in vista del ritorno. Gnabry fa il Lewandowski, Lewandowski fa il Gnabry.

Mount è il più attivo nell'attacco del Chelsea, ma oltre le sparute giocate del talentino, gli uomini di Lampard non si rendono mai veramente pericolosi, a differenza di un Bayern continuamente ad impegnare Caballero, sin dai primi secondi di gioco. La prima frazione, nonostante una traversa colpita da Muller di testa e gli attacchi ospiti, terminano però senza reti.

Il Chelsea è colpito duramente a inizio ripresa, uno scivolone di Rudiger sulla trequarti spiana la strada alla fiducia del Bayern e alla depressione dei londinesi, che non riusciranno più a rialzarsi dopo la caduta del difensore tedesco.

Gnabry vola nelle zone centrali, serve Lewandowski che chiude il triangolo portando il compagno a battere Caballero per il vantaggio. Senza scivolone, ma con la stessa azione, arriva il raddoppio nemmeno 200 secondi dopo: il polacco sulla sinistra, assist per Gnabry, mancino all'angolino e 2-0.

Il Chelsea non c'è più e va in contro ad una disfatta da cui dovrà provare ad alzarsi in maniera leggendaria: il tris, dopo che Lampard aveva provato il tutto per tutto con Pedro per Azpilicueta, è una mazzata. Un tionfo per Lewandowski, con due assist e un goal semplicemente fenomenale: terza discesa sulla sinistra, stavolta è Davies a servire al centro per il polacco, veramente troppo solo al centro.

Per Muller, Boateng e Neuer è la vendetta contro il Chelsea e Lampard otto anni dopo la finale persa. Ora l'Allianz per conferme o rimonte storiche.

IL TABELLINO

CHELSEA-BAYERN 0-3

Marcatori: 51' e 54' Gnabry, 76' Lewandowski

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Azpilicueta (73' Pedro), Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Giroud (61' Abraham), Barkley (61' Willian)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara (90' Goretzka); Coman (66' Coutinho), Müller, Gnabry; Lewandowski

Arbitro: Turpin

Ammoniti: Kimmich (B), Thiago Alcantara (B), Jorginho (C)

Espulso: Marcos Alonso