Chelsea, Batshuayi lascia il Valencia e cerca squadra: opzione Monaco

Michy Batshuayi tornerà al Chelsea dopo il prestito di poco successo al Valencia: il Monaco di Henry è un'opzione per il futuro del belga.

Dopo aver viaggiato nel giro di due anni tra Premier League, Bundesliga e Liga, Michy Batshuayi potrebbe ritornare in Ligue 1. L'attaccante di proprietà del Chelsea è vicino alla rottura definitiva del prestito con il Valencia, dopo 3 goal e tante delusioni in 5 mesi nella squadra di Marcelino. A cercarlo è il Monaco.

Secondo 'Goal' l'attaccante sarebbe diventato un obiettivo per la squadra di Thierry Henry, alla ricerca di rinforzi per risalire in classifica in Ligue 1 dopo una prima parte di stagione difficile. La squadra del principato è in zona retrocessione, con 13 punti in 18 partite, al penultimo posto.

Non manca la concorrenza da battere, soprattutto quella dell'Everton. I 'Toffees' stanno valutando un'offerta da 20 milioni di euro per strappare l'attaccante, non potendo ragionare su un prestito. Il regolamento della Premier League impedisce a una squadra di avere più di un giocatore in prestito da un'altra squadra: i Blues all'Everton hanno già prestato Zouma.

Il Chelsea vorrebbe ricavare dal belga almeno quanto speso per acquistarlo nell'estate 2016, ovvero poco meno di 40 milioni di euro. Per questo un prestito per altri 6 mesi sembrerebbe molto più probabile rispetto a una cessione a titolo definitivo.

Batshuayi potrebbe fare lo stesso percorso di Fabregas, anche lui in attesa di trasferirsi al Monaco non appena il Chelsea riuscirà a trovare il sostituto. Al Monaco il belga troverebbe anche Henry, con cui ha lavorato in nazionale belga: l'ex punta dell'Arsenal era assistente di Roberto Martinez.

In Liga l'attaccante scuola Standard Liegi non ha lasciato il segno: 3 goal in 23 presenze e la rottura totale con Marcelino arrivata dopo la sfida di Coppa del Re, con sostituzione al 45'.