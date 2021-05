Chelsea-Barcellona femminile dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Chelsea e Barcellona si giocano la finale di Champions League femminile a Goteborg: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

CHELSEA-BARCELLONA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Chelsea e Barcellona si giocano la finale della Champions League femminile 2020/2021. Allo stadio Ullevi di Goteborg, in Svezia, va in scena l'ultimo atto della competizione: solo una tra la formazione inglese e quella spagnola sarà incoronata campione d'Europa per club.

Il Chelsea arriva alla finale di Champions League femminile per la prima volta nella propria storia. Il Barcellona l'ha invece già raggiunta una volta, nel 2018/19, perdendo però contro le francesi del Lione, dominatrici del torneo con 7 successi, dei quali 5 consecutivi dal 2016 al 2020.

Per issarsi fino alla finale di Champions League femminile, il Chelsea ha superato in sequenza Benfica, Atletico Madrid, Wolfsburg e Bayern Monaco. Il Barcellona, invece, ha avuto la meglio su PSV Eindhoven, Fortuna Hjørring, Manchester City e PSG.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Chelsea-Barcellona, finale di Champions League femminile: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-BARCELLONA FEMMINILE

Chelsea-Barcellona, finale della Champions League femminile 2020/2021, si giocherà allo stadio Ullevi di Goteborg, in Svezia, nella serata di domenica 16 maggio 2021. Il calcio d'inizio tra le inglesi e le spagnole è in programma alle ore 21.

La finale della Champions League femminile trasarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport, che detiene i diritti della competizione: in particolare, il match sarà visibile su Sky Sport Football. Telecronaca affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini.

Sarà possibile seguire Chelsea-Barcellona, finale della Champions League femminile, anche in streaming: gli abbonati a Sky potranno infatti scaricare l'applicazione gratuita Sky Go e assistere al match sul proprio pc, smartphone o tablet.

CHELSEA FEMMINILE (4-4-2): Berger; Carter, Bright, Eriksson, Charles; Ingle, Leupolz, Ji So-Yun, Harder; Kirby, Kerr.

BARCELLONA FEMMINILE (4-3-3): Paños; Maria Leon, Hermoso, Marta, Hamraoui; Alexia, Patri, Aitana; Leila, Graham, Martens