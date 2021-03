Chelsea-Atletico Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si gioca a Londra il ritorno degli ottavi di Champions League. L'Atletico Madrid deve rimontare un gol rispetto all'andata. Il Chelsea vede i quarti.

Data: 17 marzo 2021

Allo Stamford Bridge di Londra si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L' Atletico Madrid va a caccia dell'impresa: vincere con almeno due gol di scarto contro il Chelsea vittorioso all'andata al Wanda Metropolitano .

I colchoneros, dunque, dovranno sfoderare una prestazione poderosa per avere la meglio degli inglesi che con Tuchel in panchina si sono rigenerati.

Tutti e otto gli scontri diretti tra le due squadre sono stati disputati dal 2009 in poi. Il bilancio è di perfetta parità, con due vittorie per l'Atletico, tre per il Chelsea e tre pareggi. 11 reti segnate per l'Atletico, 12 per il Chelsea.

L'anno scorso l'Atletico Madrid, proprio agli ottavi, superò una squadra inglese, il Liverpool, vincendo ad Anfield.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Chelsea-Atletico: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Chelsea-Atletico Madrid, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League 2020/21, si giocherà alla Stamford Bridge, mercoledì 17 marzo alle ore 21.00. Si riparte dal 1-0 per i per gli inglesi della gara d'andata. In caso di stesso risultato, supplementari e poi rigori.

Chelsea-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky. Non è infatti prevista trasmissione in chiaro su Mediaset. Il canale di riferimento per la partita sarà Sky Sport Football, 203 del satellite. Il match potrà essere seguito anche sul canale Sky Sport (253 del satellite).

Chelsea-Atletico Madrid sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su Now TV, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.

Qui su Goal potrete rimanere aggiornati in maniera costante su Chelsea-Atletico Madrid a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto vero e proprio delle azioni più importanti con la consueta diretta testuale dell'incontro.

Tuchel è intezionato a scendere in campo con il 3-4-1-2 con Werner e Giroud coppia d'attacco. In porta c'è Mendy, mentre la difesa sarà a tre con Azpilicueta, Christensen e Rüdiger. Hudson-Odoi e Alonso sulle fasce con Kovacic e Jorginho in mezzo. Mount trequartista alle spalle del duo offensivo.

Simeone, invece, schiera il collaudato 4-4-2 con Oblak tra i pali, Llorente ed Hermoso esterni con Savic e Felipe in mezzo. Correa e Lemar sulle fasce con Koke e Saul coppia di interni. In avanti la coppia formata da Joao Felix e Suarez.

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Hudson-Odoi, Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount; Werner, Giroud.

ATLETICO MADRID (4-4-2) Oblak, Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Koke, Saul, Lemar, Joao Felix, Suarez.