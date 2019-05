Chelsea-Arsenal: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

Finale di Europa League tutta inglese a Baku tra Chelsea e Arsenal: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

A Baku va in scena una finale di tutta inglese: proprio come in saranno infatti due squadre di Premier League a contendersi l'ambito trofeo nell'ultima tappa europea. Il di Sarri sfida l' di Emery in un affascinante derby londinese.

Dopo aver dominato il girone senza sconfitte, i Blues hanno raggiunto la finale eliminando nell'ordine , , Slavia Praga ed Francoforte. Un cammino piuttosto agevole con l'unico grande ostacolo in semifinale, dove i tedeschi sono stati eliminati soltanto ai calci di rigore.

Girone dominato anche per i Gunners, che hanno però sofferto maggiormente nella fase ad eliminazione diretta contro BATE Borisov, , e . Doppia motivazione per gli uomini di Emery, che avendo chiuso al quinto posto in campionato possono accedere alla prossima Champions League solamente battendo il Chelsea a Baku.

QUANDO SI GIOCA CHELSEA-ARSENAL

La finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal si giocherà mercoledì 29 maggio con calcio d'inizio fissato alle ore 21:00. Le due squadre inglesi si daranno battaglia nel suggestivo teatro dello stadio Olimpico di Baku, in Azerbaigian.

DOVE VEDERE CHELSEA-ARSENAL IN TV E STREAMING

Come tutte le gare di Europa League, anche Chelsea-Arsenal andrà in onda su Sky e sarà visibile in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport. La sfida di Baku sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire il match in sull'applicazione SkyGo, disponibile su pc, tablet, smartphone.

FORMAZIONI UFFICIALI CHELSEA-ARSENAL

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Kante; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery