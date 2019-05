Chelsea-Arsenal, Sarri cerca il primo trofeo contro 'mr. Europa League' Emery

Chelsea-Arsenal è l'occasione per Maurizio Sarri per vincere il suo primo trofeo da allenatore. Di fronte però avrà 'mr. Europa League' Unai Emery.

L'ultima partita della stagione, forse anche l'ultima sulla panchina del . Maurizio Sarri sembra essere in odore di , ma prima vuole battere l' e chiudere la sua stagione con un trofeo: l'Europa League. Per il tecnico toscano sarebbe anche il primo titolo in assoluto tra i professionisti.

Nella sua carriera Sarri ha infatti vinto soltanto un campionato di Eccellenza nel 2001 e una Coppa di Serie D nel 2003. Mai è riuscito a vincere un trofeo tra i professionisti, dove allena dal 2003. Dopo 16 anni la grandissima occasione di farlo addirittura in Europa, dopo aver perso due finali quest'anno: il Community Shield e la League Cup, in entrambe le occasioni contrro il .

Questa volta sulla panchina vicino alla sua l'allenatore ex non vedrà Pep Guardiola, ma un suo connazionale. Guardando lo storico, la difficoltà sembra comunque uguale. Unai Emery è alla quarta finale di consecutiva e ha vinto le precedenti tre con il . Poi la parentesi di due anni a Parigi, dove ha giocato in con scarsi risultati, ha permesso ad altre di trionfare ( e Atlético Madrid).

Con l'Arsenal ha ritrovato quella che è la sua competizione, in cui non viene eliminato dal 2012. Si è guadagnato l'appellativo di 'mr. Europa League. Soltanto Giovanni Trapattoni ne ha vinte 3, al suo pari. Ma non l'ha fatto per tre anni di fila con la stessa squadra. Un ostacolo in più sulla strada tra Sarri e il suo primo titolo.

Per provare a vincere il suo primo trofeo da professionista, Sarri si affiderà al suo classico 4-3-3 con assenze pesanti a centrocampo: out Loftus-Cheek e probabilmente Kanté, dentro come mezzali Kovacic e Barkley al fianco di Jorginho. In difesa mancherà Rüdiger, al suo posto Christensen vicino a David Luiz. In attacco potrebbe essere Higuain l'escluso, con Giroud affiancato da Pedro e Hazard.

Emery deve sciogliere soltanto il dubbio legato al portiere: Cech, all'ultima in carriera, potrebbe essere favorito su Leno. In difesa Monreal più di Mustafi, per il resto scelte praticamente obbligate, viste le assenze soprattutto di Ramsey per infortunio e Mkhitaryan per questioni politiche. Out ci sono anche Holding e Bellerin.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Özil; Lacazette, Aubameyang.