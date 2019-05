Chelsea-Arsenal in TV: inquadratura lontana, i social si scatenano

La posizione della telecamera a Baku durante la finale di Europa League tra Chelsea ed Arsenal sta facendo discutere sul web.

A Baku si sta giocando la finale di tra il di Sarri e l' di Unai Emery. E non appena l'arbitro italiano Rocchi ha fischiato il calcio d'inizio del match, tutti i telespettatori non hanno potuto non notare una circostanza.

Quale? La posizione della telecamera. I giocatori, rispetto a quanto accade nella normalità, appaiono infatti più lontani e le loro movenze e/o giocate sono più difficilmente individuabili. Niente di trascendentale, ci si intenda, ma comunque di molto diverso rispetto agli standard.

Una situazione che ha già fatto il giro del web, creando soprattutto commenti di scherno su Twitter. I diversi utenti infatti si stanno letteralmente scatenando, con esternazioni ed immagini di ogni genere.