Chelsea-Arsenal, Hazard super prima dell'addio: "E' tempo di una nuova sfida"

Eden Hazard si congeda dal Chelsea con due goal in finale di Europa League, la seconda vinta con i 'Blues': "Penso sia un addio".

Di goal in questa non ne aveva ancora mai segnati: un paio Eden Hazard se li è tenuti in ghiaccio per la gara più importante, la finale, contro i rivali cittadini dell' che si sono arresi alla potenza del .

Il fuoriclasse belga ha incantato a Baku: prima l'assist per il raddoppio di Pedro, poi la doppietta (rigore trasformato e girata vincente) che ha reso stupenda la notte azera di Maurizio Sarri, al primo titolo importante vinto in carriera a 60 anni.

Ultima recita con i 'Blues' di Hazard che, al termine dell'incontro, ha annunciato l'addio dopo sette stagioni e sei trofei all'attivo.

"La mia decisione l'ho presa due settimane fa, l'ho comunicata al club. Penso sia un addio, è tempo di una nuova sfida".

Poche ma importanti parole, preludio a un trasferimento alla corte di Zinedine Zidane, idolo incontrastato dell'infanzia e futuro mentore sulla panchina del , voglioso di riaprire un ciclo vincente in e in Europa.

Hazard lascia con un palmares di tutto rispetto: una Coppa di Lega inglese, una , due Premier League e due Europa League.