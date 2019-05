Chelsea-Arsenal dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv e diretta streaming

Il Chelsea di Sarri e l'Arsenal di Emery si contendono l'Europa League in una finale tutta inglese: tutte le informazioni sul match di Baku.

La finale di parla inglese con un derby di Londra dal sapore speciale: e si contendono l'ambito trofeo nel suggestivo teatro di Baku. Prima finale europea per Maurizio Sarri, che affronta invece uno 'specialista' della competizione come Emery, già vincitore tre volte con il nel triennio dal 2013 al 2016.

Gli unici precedenti tra Chelsea e Arsenal in ambito europeo risalgono al 2004, quando i Blues eliminarono i Gunners nei quarti di finale di : 1-1 a Stamford Bridge e 1-2 nel match di ritorno giocato ad Highbury.

E' la seconda volta che due squadre inglesi arrivano al capitolo finale di questa competizione: l'ultima volta risaliva al 1972, quando arrivarono fino in fondo Wolverhampton e , mentre si tratta del primo derby assoluto nel capitolo finale.

Si tratta della sesta finale europea per il Chelsea, che ha già vinto l'Europa League nel 2013 in finale contro il . I Blues hanno conquistato anche due Coppe delle Coppe nel 1971 e nel 1998, l'unica Champions League risale al 2012 nella finale contro il . Per trovare l'ultima sfida europea contro un'altra squadra inglese bisogna tornare invece alla stagione 2010-11, nei quarti di finale di Champions contro il .

In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Arsenal : dalle formazioni alle indicazioni su diretta tv e streaming.

CHELSEA-ARSENAL: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Chelsea-Arsenal DATA 29 maggio 2019, 21.00 DOVE Olympic Stadium, Baku ARBITRO Gianluca Rocchi ( ) TV Sky e TV8 STREAMING Sky Go

ORARIO CHELSEA-ARSENAL

La finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal è in programma mercoledì 29 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21:00. Si gioca all'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaigian.

Chelsea-Arsenal andrà in onda in diretta su Sky, che detiene i diritti dell'Europa League: il match sarà trasmesso su Sky Sport 1, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251). La finale di Europa League sarà inoltre trasmessa in chiaro anche su TV8.

Gli abbonati a Sky potranno seguire la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal anche in diretta tramite la piattaforma SkyGo, scaricabile e utilizzabile su tutti i dispositivi come pc, tablet e smartphone.

HIGHLIGHTS CHELSEA-ARSENAL

Gli highlights di Chelsea-Arsenal saranno disponibili dopo il fischio finale sul sito di Sky: gli abbonati potranno rivedere tutte le azioni salienti della finale di Europa League anche nei giorni successivi, sempre sui canali Sky.

ARBITRO CHELSEA-ARSENAL

L'arbitro designato per la finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal è l'italiano Gianluca Rocchi. Il 45enne ha già diretto sei partite di Champions in questa stagione e ha preso parte a due finali di Europa League nelle vestid i quarto uomo: nel 2010 per - e nel 2017 per -Manchester United. Gli assistenti saranno Filippo Meli e Lorenzo Manganelli, il quarto uomo sarà Daniele Orsato, al VAR Massimiliano Irrati, Marco Guida e i polacchi Szymon Marciniak e Pawel Sokolnicki.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard. All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery