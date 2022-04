Chelsea-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

CHELSEA-ARSENAL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Chelsea-Arsenal

Data: 20 Aprile 2022

Orario: 20.45

Canale tv: Sky Sport Football (203 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

Chelsea contro Arsenal, 'Blues' contro 'Gunners': è tempo di derby a Londra. A Stamford Bridge va in scena la sfida di recupero del 25° turno di Premier League.

La squadra di Thomas Tuchel ospita gli uomini di Arteta, in una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave europea. Il Chelsea vuole ipotecare il terzo posto, alle spalle di Manchester City e Liverpool, mentre l'Arsenal vuole effettuare il sorpasso sul Manchester United e raggiungere il quarto posto occupato dal Tottenham a quota 57.

Il Chelsea è reduce dal roboante successo in trasferta sul campo del Southampton per 6-0, mentre l'Arsenal vuole interrompere la striscia negativa di tre sconfitte di fila, arrivate contro Crystal Palace, Brighton e Southampton.

L'ultimo incrocio tra le due squadre è datato 22 agosto 2021: nel secondo turno di Premier League 2021/2022, la stagione in corso, il Chelsea si è imposto col risultato di 2-0 in casa dell'Arsenal grazie alle reti di Romelu Lukaku, la prima dopo il ritorno al Londra, e Reece James.

Qui potete trovare tutto ciò che c'è da sapere su Chelsea-Arsenal: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-ARSENAL

Chelsea-Arsenal, recupero del 25° turno della Premier League 2021/2022, è in programma mercoledì 20 aprile 2022 a Stamford Bridge. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE CHELSEA-ARSENAL IN TV

La diretta di Chelsea-Arsenal sarà trasmessa dall'emittente Sky. Il canale di riferimento per la visione del match sarà Sky Sport Football (203 del satellite).

CHELSEA-ARSENAL IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Chelsea-Arsenal sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go.

L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA-ARSENAL

Blues con Lukaku al centro dell'attacco supportato da Havertz e Mount. Out Kovacic: sarà Jorginho a prendere in mano il centrocampo.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Arsenal punta sul tridente Martinelli, Saka e Pepe. Soares, White, Gabriel e Tavares in difesa, Xhaka regolarmente in mediana.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Havertz, Mount, Lukaku. All. Tuchel

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; Soares, White, Gabriel, Tavares; Odegaard, Lokonga, Xhaka; Martinelli, Saka, Pepe. All. Arteta