Chelsea-Arsenal dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Chelsea contro Arsenal nel Derby di Londra della 24ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Frank Lampard sfida l' di Mikel Arteta nel Derby di Londra, piatto forte della 24ª giornata infrasettimanale della Premier League. Di fronte due squadre che stanno vivendo una stagione molto diversa. Quarto posto molto positivo, con 39 punti e un cammino di 12 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte per i Blues, 10ª posizione divisa con ed per i Gunners, che hanno 29 punti con 6 successi, 11 pareggi e 6 sconfitte.

Chelsea e Arsenal si sono affrontati complessivamente 91 volte nel massimo campionato inglese fra First Division (36) e Premier League (55). Il bilancio è sostanzialmente equilibrato ma sorride ai Gunners con 32 successi, 31 vittorie del Chelsea e 28 pareggi. Considerando la sola Premier, guidano sempre i biancorossi con 20 successi contro 19 vittorie dei Blues e 16 pareggi.

Il Chelsea viene da 2 vittorie, fra cui quella nel match di andata contro l'Arsenal, un pareggio e una sconfitta nell'ultimo turno in trasferta con il Newcastle, l'Arsenal invece ha rimediato una vittoria e 2 pareggi di fila dopo la sconfitta nel Derby di andata.

Il giovane centravanti Tammy Abraham è il miglior marcatore del Chelsea in Premier League con 13 reti segnate, mentre Pierre-Emerick Aubameyang, che salterà la sfida per squalifica, è il bomber dell'Arsenal con 14 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Chelsea-Arsenal: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO CHELSEA-ARSENAL

Chelsea-Arsenal si giocherà la sera di martedì 21 gennaio 2020 nel palcoscenico di Stamford Bridge a Londra. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Stuart Attwell, è in programma per le ore 21.15. Sarà il 92° confronto fra le due formazioni nel massimo campionato inglese, fra Premier League e First Division.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Premier League, a trasmettere in diretta esclusiva in tv il Derby di Londra Chelsea-Arsenal, che andrà in onda sul canale Sky Sport Footbal (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky potranno seguire il Derby di Londra Chelsea-Arsenal anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche la valida opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare di Premier League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Lampard si affiderà al 4-3-3. Nel tridente d'attacco Mount e Hudson-Odoi si contendono il posto di esterno alto a sinistra, con Abraham centravanti e Willian esterno offensivo di destra. In mediana, superato l'infortunio, dovrebbe rivedersi Kanté a comporre un terzetto con Jorginho e Kovacic. Fra i pali ci sarà Kepa, davanti a lui potrebbe essere promosso titolare come terzino sinistro l'italo-brasiliano Emerson Palmieri, con James che scivolerebbe in panchina e Azpilicueta che in questo modo tornerebbe a destra. Christensen dovrebbe invece affiancare al centro il tedesco Rüdiger.

Arteta dovrebbe mandare in campo l'Arsenal con il 4-2-3-1 e dovrà far fronte alla pesante assenza di Aubameyang in attacco per squalifica. Davanti al portiere Leno, la difesa a quattro dovrebbe essere composta dai terzini Maitland-Niles e Saka e dalla coppia centrale composta da Papastathopoulos e dall'ex David Luiz. In mediana Xhaka affiancherà il playmaker Torreira. In attacco Lacazette agirà da punta centrale, con Pépé, Özil e Martinelli a sostegno sulla trequarti. Out per infortunio Kolasinac, Chambers, Tierney e Nelson.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Mount.

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Papastathopoulos, David Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Pépé, Özil, Martinelli; Lacazette.