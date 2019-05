Chelsea-Arsenal 4-1: Giroud ed Hazard 'blues brothers', Europa League a Sarri

Prima vittoria da allenatore per Sarri: il Chelsea ha battuto per 4-1 l'Arsenal a Baku ed ha conquistato la seconda Europa League della sua storia.

Il conquista la seconda (la prima nel 2013) della sua storia battendo per 4-1 a Baku l' di Emery. Reti tutte nel secondo tempo di Giroud , Pedro , Hazard (2) ed Iwobi. Primo trofeo della carriera per Maurizio Sarri come allenatore, Emery invece non riesce nel tentativo di vincere la sua quarta Europa League.

I Gunners partono meglio rispetto ai connazionali, facendosi vedere dalle parti di Kepa con un insidioso cross di Maitland-Niles (Aubameyang a lato) ed una traversa scheggiata da Xhaka con il destro. Il tutto nonostante un Ozil totalmente avulso dal gioco.

Il Chelsea, nella prima mezz'ora, non riesce ad essere pericoloso, ma cresce a poco a poco nel finale, affidandosi più alle fiammate del singolo che alla manovra di squadra.

Sokratis deve fare muro per ben due volte in area di rigore per impedire ad Emerson prima di crossare e poi di andare al tiro, Cech respinge il sinistro dell'ex ed anche quello di Giroud, servito dal duo Hazard-Jorginho.

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo e mette la partita sui binari della squadra di Sarri. Dopo il vantaggio firmato da Giroud con uno splendido colpo di testa in acrobazia, l'Arsenal non è capace di reagire e questo permette ai Blues di trovare il 2-0 con Pedro ed il 3-0 con Hazard (calcio di rigore concesso per un fallo di Maitland-Niles su Giroud).

A partita oramai compromessa Emery decide di far entrare in campo Iwobi e Guendouzi. Il primo (nettamente il migliore in campo dei suoi in assoluto) trova subito un goal che sembra riaprire i giochi, ma in contropiede qualche minuto dopo Giroud ed Hazard collezionano il 4-1 che fa cominciare la festa ai tifosi con 20 minuti di anticipo (nel corso dei quali Willian e compagni sfiorano per più volte il 5-1) rispetto al triplice fischio finale dell'arbitro Rocchi.

I GOAL

49' GIROUD 1-0 - Cross di Emerson dalla trequarti, stupenda torsione di testa del francese in anticipo su Koscielny.

60' PEDRO 2-0 - Hazard serve a centro area Pedro, che con l'intero sinistro a giro mette all'angolino e batte Cech.

65' HAZARD 3-0 - Destro rasoterra dagli 11 metri che spiazza Cech.

69' IWOBI 3-1 - Potente e preciso destro di controbalzo da fuori area che finisce la propria corsa all'angolino.

72' HAZARD 4-1 - Giroud si trasforma in assist-man per Hazard, che a centro area deve solo appoggiare il pallone di destro in rete.

IL TABELLINO

CHELSEA-ARSENAL 4-1

MARCATORI: 49' Giroud (C), 60' Pedro (C), 65' rig. Hazard (C), 69' Iwobi (A), 72' Hazard (C)

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson; Kovacic (76' Barkley), Jorginho, Kante; Pedro (71' Willian), Giroud, Hazard (88' Zappacosta). All. Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal (66' Guendouzi); Maitland-Niles, Torreira (66' Iwobi), Xhaka, Kolasinac; Ozil (78' Willock); Lacazette, Aubameyang. All. Emery

ARBITRO: Rocchi

AMMONITI: Pedro, Christensen

ESPULSI: nessuno