Chelsea-Arsenal 2-1: Martinelli non basta, Azpilicueta regala il derby ai Blues

Chelsea avanti due volte con le reti di Jorginho su rigore e Azpilicueta, l'Arsenal rimonta due volte in dieci con Martinelli e Bellerin.

Goal ed emozioni in un derby di Londra che vede come unico vincitore l'equilibrio: e danno vita a un finale thrilling ma non vanno oltre il 2-2. Blues due volte in vantaggio e due volte rimontati dagli uomini di Arteta, che strappano un punto d'oro nonostante l'inferiorità numerica.

I padroni di casa prendono in mano il controllo della manovra dopo pochi minuti e si rendono più volte pericolosi in area avversaria con Abraham e Hudson-Hodoi, fermato soltanto dalla parte superiore della traversa sul tiro-cross dalla sinistra.

L'episodio che sblocca gli equilibri arriva al 26', quando David Luiz stende in area il numero 9 Blues lanciato a rete: l'arbitro assegna il calcio di rigore ed estrae il rosso diretto per il difensore brasiliano. Dal dischetto Jorginho si conferma ancora infallibile e apre il piattone all'angolino basso: Leno intuisce ma non può evitare il goal. I ragazzi di Lampard prendono fiducia e ci provano ancora, ma Hudson-Odoi trova ancora i guantoni di un ottimo Leno.

Nella ripresa la gara si mantiene equilibrata, ma al 64' si accende il talento di Martinelli, che prende palla a ridosso della propria area e parte in contropiede sugli sviluppi di un corner a sfavore: il giovanissimo talento classe 2001 corre tutto il campo con la palla al piede, approfitta dello scivolone di Kante e resta lucido davanti a Kepa con una precisa conclusione bassa.

Nel finale il Chelsea torna ad attaccare a testa bassa, lasciando anche ampi spazi alle ripartenze dei Gunners. Leno si conferma però in gran serata e salva i suoi con due grandi interventi su Willian e Barkley.

Il match si accende però poco prima del fischio finale: Azpilicueta riporta in vantaggio i Blues con una zampata ravvicinata sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma appena quattro minuti più tardi Bellerin tira fuori dal cilindro un perfetto sinistro a giro dal limite che beffa ancora Kepa.

IL TABELLINO

CHELSEA-ARSENAL 2-2

MARCATORI: 28' Jorginho rig. (C), 64' Martinelli (A), 84' Azpilicueta (C), 88' Bellerin (A)

CHELSEA (4-3-3) : Arrizabalaga; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Emerson; Kante (69' Mount), Jorginho, Kovacic (66' Barkley); Hudson-Odoi, Abraham, Willian (79' Batshuayi).

ARSENAL (4-2-3-1) : Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Pepe (81' Holding), Ozil (55' Guendouzi), Martinelli (91' Willock); Lacazette.

ARBITRO: Attwell

AMMONITI: Emerson, Christensen, Guendouzi

ESPULSI: David Luiz