Una stellina per il Chelsea: dal Santos arriva Angelo Gabriel

L'esterno sbarca in Premier: è il giocatore più giovane di sempre ad aver esordito in Brasile e segnato in Copa Libertadores.

Angelo Gabriel è pronto a sbarcare in Europa. Quello che è uno dei talenti più interessanti del Brasile e dell'intero Sud America giocherà nel Chelsea: il club inglese ha annunciato la firma del classe 2004, proveniente dal Santos. Il ragazzo è considerato l'erede di Pelé e Neymar, tanto per citare due icone del calcio cresciute e affermatesi con la maglia dei Peixe. Record Ad aprile 2021, all'età di 16 anni e 105 giorni, Angelo ha battuto un primato, quello del gol più giovane della Copa Libertadores: un record che durava da 59 anni, fissato dall'argentino Juan Carlos Cardenas. L'esterno offensivo, tuttavia, aveva già scritto un primato di precocità: qualche mese prima, infatti, era diventato il più giovane giocatore nella storia del campionato brasiliano, esordendo contro il Fluminense al Maracanà, a soli 15 anni e 308 giorni. Adesso per lui si aprono le porte della Premier: il Chelsea lo aspetta, dopo averlo pagato circa 15 milioni di euro, sperando che anche con i Blues vengano scritti nuovi record.

