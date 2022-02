Che succede con Kalinic al Fantacalcio? Regolamento e cosa fare

Kalinic non è più un giocatore del Verona. L'annuncio della rescisssione è arrivato all'improvviso e clamorosamente dopo la partita contro la Juventus, nella quale Kalinic è peraltro sceso in campo.

Il mercato, come sapete, in Serie A è già chiuso, ma Kalinic si è potuto accasare tranquillamente da svincolato all'Hajduk Spalato, in Croazia, dove la finestra dei trasferimenti si chiuderà soltanto il prossimo 15 febbraio.

Un colpo di scena che avrà ripercussioni anche sul Fantacalcio, dove Kalinic diventa a questo punto inutilizzabile.

KALINIC: CHE SUCCEDE AL FANTACALCIO

Chi ha Kalinic in rosa si trova praticamente con un attaccante in meno al Fantacalcio. Il problema non si pone se partecipate a una lega dove ancora si deve svolgere l'asta di riparazione - durante la quale potrete svincolarlo - ma in caso contrario la situazione cambia in base al vostro regolamento.

COSA FARE CON KALINIC AL FANTACALCIO

In gran parte delle leghe vige la regola secondo la quale un calciatore non più presente in Serie A può essere sostituito con un altro anche a mercato chiuso e ad asta già conclusa. Ovviamente questa regola deve essere stabilita in partenza, stabilendo la modalità con cui potrà essere sostituito.

Kalinic attualmente vale 14 crediti con quotazioni classiche di 'Fantacalcio'. Se avete stabilito di svincolarlo a prezzo quotazione, allora potrete sostituirlo con un attaccante dalla valutazione uguale o minore. L'alternativa è poterlo svincolare a 1, prendendo quindi un attaccante qualunque tra gli svincolati, a prescindere dalla quotazione.

In alcune leghe, tuttavia, può essere in vigore un regolamento ferreo che impedisce sostituzioni o scambi a mercato chiuso, a prescindere dalla dinamica. In questo caso sareste costretti a tenere Kalinic in rosa fino al termine della stagione, senza poterlo scambiare.