Che sfortuna Tumminello: altro guaio al ginocchio, interessamento del collaterale

Il Pescara comunica la distorsione al ginocchio con interessamento del collaterale per Marco Tumminello; viene da due rotture del crociato.

Marco Tumminello non conosce pace ed è costretto ancora a fermarsi per un nuovo infortunio al ginocchio. Stavolta come comunicato dal , si tratta di una distorsione, però con interessamento del collaterale.

😔 Ancora un infortunio per l'attaccante Marco #Tumminello. Il giocatore #BiancAzzurro ha rimediato una distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale.



"La Delfino Pescara 1936 comunica che il calciatore Marco Tumminello, uscito dolorante dalla seduta di allenamento, è stato sottoposto ad esami strumentali che evidenziano la distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Il calciatore sarà monitorato dallo staff medico #BiancAzzurro e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti tra trenta giorni".

Un giocatore che definire semplicemente sfortunato sarebbe riduttivo. A soli 21 anni conta già alle spalle due rotture del crociato, tra cui una all'inizio di quest'anno dopo un ottimo avvio di stagione col Pescara in Serie B.

Quella rottura del crociato a sua volta era arrivata a distanza di due anni dalla prima. Questo primo infortunio lo colpì il 24 settembre 2017, quando vestiva la maglia del in serie B, in prestito dalla .

Tornò dal primo infortunio con grande voglia e determinazione, ma lo scorso settembre dovette fermarsi nuovamente. Adesso aveva recuperato, complice anche la pausa dovuta al coronavirus, ma proprio poco prima di tornare, ecco il nuovo infortunio.

Ricordiamo che Tumminello è di proprietà dell' , in prestito al Pescara per questa stagione, che probabilmente però non potrà nemmeno portare a compimento...