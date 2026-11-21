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Gattuso ha trasformato Tijani Noslin nel vero top player della Lazio: seconda doppietta in questa stagione di Serie A e numeri da record.

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La stagione di Tijani Noslin è già la migliore della sua carriera in termini realizzativi. Lo scorso anno aveva chiuso il campionato con 4 reti, oggi, dopo 12 giornate, è già a sei.

Gattuso lo ha trasformato, rendendolo un giocatore totale, capace di incidere in qualsiasi posizione.

SIA DA PUNTA CHE DA ESTERNO

Dopo le prime tre giornate, passate perlopiù in panchina, Noslin è stato scelto da Gattuso come riferimento centrale dell'attacco, nonostante l'arrivo di Pinamonti in estate.

Subito goal al Milan, poi bis col Venezia la giornata successiva, da quel momento in poi il posto da titolare non gliel'ha tolto più nessuno e dopo l'infortunio di Zaccagni, Gattuso lo ha fatto traslocare sulla fascia sinistra, inserendo Pinamonti, e i numeri non ne hanno risentito, anzi.

Contro il Lecce arriva persino una doppietta da esterno sinistro, la seconda di questa stagione dopo quella al Sassuolo.

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Era dai tempi di Ciro Immobile, tra maggio e giugno 2023, che un giocatore della Lazio non prendesse parte ad almeno un goal per quattro giornate di fila.

Ci è riuscito Noslin: doppietta al Sassuolo, assist contro Cagliari e Napoli, poi altra doppietta al Lecce.

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GIA' RECORD DI GOAL

L'olandese è già a quota sei centri stagionali, record in carriera. Il suo massimo in Serie A era stato di cinque con il Verona (tra l'altro arrivando a gennaio), mentre bisogna tornare indietro a quando giocava in quarta serie olandese per ritrovare un Noslin da 6 goal stagionali, in un'annata tra l'altro interrotta per Covid.

Quest'anno pensare alla prima volta in doppia cifra è tutt'altro che complicato. Questo Noslin può vivere la stagione della definitiva consacrazione.