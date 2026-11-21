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Tra gamba sinistra e destra, un calvario lungo dodici mesi: il 2026 dell'attaccante del Como è già finito, con l'obiettivo di tornare al top solo nel 2027.

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Maledizione fisica per Moise Kean. L’attaccante del Como, come spiegato in conferenza stampa da Cesc Fabregas, è finito nuovamente ko e il problema resta sempre quello legato alle tibie, che lo tormentano da ormai un anno.

Per la punta nativa di Vercelli il 2026 si sta rivelando un anno davvero complicato, con numeri che preoccupano e un orizzonte poco incoraggiante: come spiegato da Cesc Fàbregas in conferenza stampa, infatti, servirà ancora diverso tempo prima di rivederlo in campo. Ma cosa frena esattamente Kean?

LE TIBIE SONO IL PROBLEMA

L’origine dei guai risale al novembre 2025, ai tempi della Fiorentina, quando fu costretto a saltare la trasferta contro il Genoa e i successivi impegni in Nazionale contro Moldavia e Norvegia.

All’epoca l’infortunio riguardava la gamba sinistra e tornò a farsi sentire tra marzo e aprile, costandogli un cumulativo di 68 giorni di stop e 11 gare di assenza. A Como, invece, l’acciacco si è spostato sull'arto destro, riemergendo a inizio ottobre e tenendolo già fuori per 9 partite.

25 PARTITE SALTATE PER INFORTUNIO

I dati complessivi delineano un quadro delicato. Nell'arco esatto di un anno, tra il vecchio fastidio a sinistra e l'attuale stop a destra, Kean ha saltato ben 25 incontri — inclusa la sfida odierna contro il Cagliari — accumulando oltre 130 giorni in infermeria.

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Fàbregas ha sottolineato la natura ossea della patologia, senza nascondere una certa preoccupazione per una situazione che appare ormai cronica e difficile da risolvere definitivamente.

ANCORA A SECCO A COMO, 7 RETI NELL’ANNO SOLARE

I continui stop hanno inevitabilmente frenato anche il rendimento realizzativo del classe 2000. I gol messi a segno da gennaio a oggi sono appena sette: cinque con la maglia viola e due in azzurro, mentre con i lariani non si è ancora sbloccato. Un bottino in netta controtendenza rispetto ai 20 centri del 2025, anno in cui l’ex Juventus sembrava aver compiuto il definitivo salto di qualità.

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IL RECUPERO È INCERTO

I tempi per tornare a disposizione restano incerti. L'allenatore spagnolo ha parlato chiaramente di mesi e non di settimane,facendo tramontare l'ipotesi di un rientro a fine novembre. Il 2026 calcistico dell’attaccante può considerarsi quindi già concluso: l’appuntamento è rimandato direttamente al 2027, con la speranza — anche in ottica Nazionale — di poter mettere finalmente la parola fine a questo incubo fisico.